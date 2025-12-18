Трамп Америка халқына жолдауында не туралы айтты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп бүгін халыққа үндеу жолдап, онда өз басқаруы кезінде қол жеткізілген экономикалық жетістіктер туралы баяндады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Дональд Трамп өз сөзінде Джо Байден, мигранттар және трансгендерлердің сыналуына ерекше назар аударып, «он бір ай бұрын мен бір ретсіздікті мұраға алдым, енді тәртіпке келтіремін, және жақын арада еліміз бұрынғыдан да күшті болады» деп атап өтті.
Трамптың мәлімдеуінше, Байден әкімшілігі тұсында көлік бағалары 22-30%, бензин бағасы 30-50%, қонақ үй бағалары 37%-ға және әуе билеттеріне бағалар 31%-ға өскен. Трамп әкімшілігі оларды азайту үшін шаралар қабылдап жатыр.
Трамп өзінің алдындағы президент Джо Байденнің әкімшілігі кезінде АҚШ-қа миллиондаған заңсыз иммигранттар келгенін атап өтті.
- Біздің шекарамыз ашық болды, сондықтан 25 млн адамнан тұратын армия елімізге басып кірді. Олардың көпшілігі түрмелер, тергеу абақтылары, психиатриялық ауруханалар және психиатриялық мекемелерден босатылды, - деді АҚШ президенті.
Президент мигранттардың жұмыс орындарын алғанын, енді оларды америкалық жұмысшыларға қайтаруды көздегенін алға тартып, «Заңсыз иммигранттар америкалық жұмыс орындарын ұрлады» деп мәлімдеді.
Трамп Миннесотаның Сомали қауымдастығын сынға алды.
- Миннесотаға қараңыздаршы, онда сомалиліктер штат экономикасын басып алып, Миннесотадан және АҚШ-тан миллиардтаған доллар ұрлады. Біз мұны тоқтатамыз, - деді Дональд Трамп.
Трамп демократтарды денсаулық сақтау шығындарының өскені үшін кінәлады.
- Демократтар қазір сақтандыру жарналарын күрт арттыруды талап етіп отырғаны көріп отырсыздар, олар арттыруды қалайды және бұл олардың кінәсі. Бұл республикашылдардың кінәсі емес, - деп атап өтті Дональд Трамп.
Трамп экономика саласында АҚШ-та шетелдік инвестициялар 18 трлн долларды құрайтынын жеткізді.
- Мен Құрама Штаттарға рекордтық 18 трлн доллар инвестицияны қамтамасыз еттім, - дед ол.
Елдің экономикалық жағдайы бұрынғыдан жақсы, бұл көбінесе тарифтік саясаттың арқасында болып отыр.
- Бұл жетістікке көбінесе басқа елдер ондаған жылдар бойы бізге қарсы сәтті қолданған тарифтердің арқасында қол жеткізілді, бірақ бұл қазір өткеннің еншісінде, - деп хабарлады Дональд Трамп.
Трамп келесі көктемде «тарихтағы ең ірі салық қайтару маусымы болатынын» мәлімдеді.
Трамп 1776 жылы АҚШ құрылуының 250 жылдығына орай 1776 доллар көлемінде рождестволық бонустық чек алатын 1 450 000-нан астам әскери қызметшіге «әскери дивиденд» туралы жариялады.
- Чектер келе жатыр. Бұған біздің әскерилерімізден артық ешкім лайық емес. Мен барлығын құттықтаймын, - деді Дональд Трамп.
Трамп сонымен қатар өзінің басшылығымен қарулы күштерде «жаңадан келгендердің рекордтық саны» туралы жариялады. Президент Джо Байденнің тұсында «қарулы күштеріміздің тарихындағы» жылдық әскерге шақырудың «ең нашар» көрсеткіштерінің бірі байқалғанын атап өтті.
АҚШ президенті экономикалық жетістіктерден басқа иммиграция, қылмыс, әйелдер құқықтары, денсаулық сақтау шығындары, федералды бюрократияны қысқарту және басқа да көптеген мәселелер бойынша жетістіктер туралы хабарлады.
Бұған дейін Трамп жеті елдің азаматтарына АҚШ-қа кіруге тыйым салғанын жазған едік.