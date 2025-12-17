Трамп жеті елдің азаматтарына АҚШ-қа кіруге тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап тағы жеті елдің азаматтары үшін толық кіру тыйымын енгізді. Енді Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Оңтүстік Судан, Сирия, Лаос және Сьерра-Леоне азаматтары елге кіре алмайды, деп хабарлайды ТАСС.
Ақ үйдің ресми сайтында жарияланған мәлімдемеге сәйкес, Ауғанстан, Гаити, Иран, Йемен, Ливия, Мьянма, Конго Республикасы, Сомали, Судан, Чад, Экваториалдық Гвинея және Эритрея азаматтарына АҚШ-қа кіруге салынған тыйым әлі де сақталады.
Сонымен қатар, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Оңтүстік Судан және Сирия азаматтары үшін толық кіру тыйымы енгізілді.
Құжатта Палестиналық автономияның құжаттарымен саяхаттайтын тұлғаларға да АҚШ-қа кіруге тыйым салынатыны көрсетілген.
Бұған қоса, Лаос пен Сьерра-Леоне азаматтары үшін елге кіруге толық тыйым салынған, ал бұған дейін тек ішінара шектеулер болған еді.
Ішінара шектеулер енгізілген елдер арасында Ангола, Антигуа және Барбуда, Бенин, Кот-д’Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга Корольдігі, Замбия және Зимбабве бар.
Сонымен бірге, Түрікменстанға қатысты шектеулер жеңілдетілді, енді АҚШ бұл елдің азаматтарына иммиграциялық емес визалар бойынша кіруге рұқсат береді.
Ақ үйдің баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеге сәйкес, шектеулер 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.
Осыған дейін АҚШ Жоғарғы Соты трансгендерлерге төлқұжаттарындағы жынысын өзгертуге тыйым салғанын жазғанбыз.