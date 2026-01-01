Трамп Чикаго, Лос-Анджелес және Портлендтен Ұлттық гвардияның шығарылғанын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Чикаго, Лос-Анджелес және Портлендтен Ұлттық гвардия бөлімшелерінің шығарылғанын мәлімдеді. Ол бұл туралы Truth Social әлеуметтік желісінде хабарлады.
Оның айтуынша, жағдайды тұрақтандыруда Ұлттық гвардияның болуы шешуші рөл атқарды. Трамп федералды биліктің араласуынсыз аталған қалалар «жоғалып кетер еді» деп атап өтті.
АҚШ президенті Ұлттық гвардияның «басқа және күшті түрде» оралуына жол беріп, қылмыстың жаңа өсуі жағдайында федералды күштер қайта енгізілуі мүмкін екенін атап өтті. Ол сондай-ақ демократиялық әкімдер мен губернаторларды сынға алып, оларды қабілетсіз деп атады. Сондай-ақ олардың әскерлерді шығару туралы талабына таң қалды.
Былтыр қазан айында Иллинойс штатының губернаторының қарсылығына қарамастан, 500 ұлттық гвардия әскери қызметшісі Чикаго маңына келген болатын.
Ал жазда АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі билік иммиграциялық қызмет жүргізген рейдтерден кейін шерушілер мен қауіпсіздік күштері арасындағы қақтығыс кезінде Лос-Анджелеске 700 теңіз жаяу әскерін жіберіп жатқанын растады.