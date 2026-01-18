Трамп Ердоғанды Бейбітшілік кеңесінің құрылтайшысы болуға шақырды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанды Газа секторының қалпына келтірілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған «Бейбітшілік кеңесінің» құрылтайшы мүшесі болуға шақырды, деп хабарлайды Анадолы.
Түркия президенті әкімшілігінің байланыс басқармасының басшысы Бурханеттин Дуранның мәліметінше, 16 қаңтар 2026 жылы Трамп Ердоғанға «Бейбітшілік кеңесінің» құрылтайшы мүшесі болуға шақыратын хат жолдаған.
Америкалық басшы Ердоғанға Кеңестің жұмысына қатысу ұсынылғанын, ол Газа секторын қалпына келтіру мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты болатынын айтқан.
— БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 2803 қарарымен АҚШ президенті Дональд Трамп жариялаған Газадағы жанжалды тоқтату жөніндегі жан-жақты жоспарын қолдауды шешті. Осы аясда «Бейбітшілік кеңесі» және оның құрылымдары құрылып, Газаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қалпына келтіру жұмыстарына жауапты болады, — деп жазды Дуран турецкая NSosyal платформасында.
Бұған дейін хабарланғандай, «Бейбітшілік кеңесінің» атқарушы құрамына АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио, АҚШ президентінің арнайы елшісі Стивен Уиткофф, Дональд Трамптың күйеубалаcы Джаред Кушнер, Дүниежүзілік банктің басшысы Аджай Банга және Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр сияқты тұлғалар кіруі жоспарланған.