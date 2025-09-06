Трамп G20 саммитіне бармайды, АҚШ атынан вице-президент қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп қараша айында Оңтүстік Африка Республикасында өтетін «Үлкен жиырмалықтың» (G20) саммитіне бармайтынын мәлімдеді. Оның орнына кездесуге АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс қатысады, деп хабарлайды DW.
Трамптың айтуынша, 2026 жылғы G20 саммиті желтоқсанда Майами маңындағы Дорал қаласында орналасқан, өзіне тиесілі гольф-клуб пен қонақүй кешенінде өтеді.
— Иә, ол Доральде өтеді. Барлығы дәл сол жерде болуын қалайды, себебі курорт әуежайға жақын орналасқан. Бұл ең жақсы жер әрі тамаша, — деді АҚШ президенті, оның сөзін AFP агенттігі жариялады.
Республикалық саясаткердің айтуынша, саммитті ұйымдастырудан қаржылай пайда көздеу қарастырылмаған.
— Бұл ақшаға қатысты келісім емес, — деп атап өтті ол.
Сонымен қатар Трамп АҚШ-та өтетін саммитте Ресей президенті Владимир Путин мен Қытай төрағасы Си Цзиньпинді қуана қабылдайтынын жеткізді.