KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:38, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Трамп G20 саммитіне бармайды, АҚШ атынан вице-президент қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп қараша айында Оңтүстік Африка Республикасында өтетін «Үлкен жиырмалықтың» (G20) саммитіне бармайтынын мәлімдеді. Оның орнына кездесуге АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс қатысады, деп хабарлайды DW.

    Трамп: все решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский
    Фото: ТАСС

    Трамптың айтуынша, 2026 жылғы G20 саммиті желтоқсанда Майами маңындағы Дорал қаласында орналасқан, өзіне тиесілі гольф-клуб пен қонақүй кешенінде өтеді.

    — Иә, ол Доральде өтеді. Барлығы дәл сол жерде болуын қалайды, себебі курорт әуежайға жақын орналасқан. Бұл ең жақсы жер әрі тамаша, — деді АҚШ президенті, оның сөзін AFP агенттігі жариялады.

    Республикалық саясаткердің айтуынша, саммитті ұйымдастырудан қаржылай пайда көздеу қарастырылмаған.

    — Бұл ақшаға қатысты келісім емес, — деп атап өтті ол.

    Сонымен қатар Трамп АҚШ-та өтетін саммитте Ресей президенті Владимир Путин мен Қытай төрағасы Си Цзиньпинді қуана қабылдайтынын жеткізді.

     

    Тегтер:
    АҚШ Дональд Трамп G-20
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар