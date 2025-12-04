KZ
    04:53, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Трамп Газа жоспарының екінші кезеңі жақында жүзеге асырылатынын айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Газа жоспарының екінші кезеңі жақында орындалатынын айтты. Алайда нақты уақытын жарияламады, деп хабарлайды ANEWZ.

    Трамп Газа жоспарының екінші кезеңі жақында жүзеге асырылатынын айтты
    Фото: rusvesna.su

    Трамп журналистердің «келесі кезең қашан басталады?» деген сұрағына қазір процестің «жақсы өтіп жатқанын» айтып, аймақта бейбітшілікті сақтау үшін жасалып жатқан күш-жігерге баса назар аударды.

    — Олар бүгін жарылыстан біраз қиындыққа тап болды. Біршама адам зардап шекті, мүмкін қаза тапқандар да бар болар. Бірақ қазір бәрі жақсы жүріп жатыр. Таяу Шығыста бейбітшілік орнады. Адамдар мұны түсінбейді, — деді ол.

    АҚШ Президентінің пікірі премьер-министр Биньямин Нетаньяху Рафахтағы Израиль күштері мен Палестина топтары арасындағы қақтығыстарға қатысты жауабынан кейін жарияланды.

    Атысты тоқтату туралы келісімнің бірінші кезеңі палестиналық тұтқындардың орнына израильдік кепілге алынған адамдарды босату, сондай-ақ Газаны қалпына келтіру және ХАМАС ұйымына қатысы жоқ жаңа басқару механизмін құру жоспарларын қамтыды.

    Бұған дейін Дональд Трамп Израильге Сирияда тұрақсыздық туғызбау керектігін ескертті.

    Динара Маханова
