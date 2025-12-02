Трамп Израильге Сирияда тұрақсыздық туғызбау керектігін ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үй Тель-Авивтің көршілес Сирияға қатысты ұстамдылығының маңыздылығын тағы да атап өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израильдің «Сириямен берік және шынайы диалогты сақтауы» және «елдің гүлденген мемлекетке айналуына кедергі келтіретін» қадамдардан аулақ болуы керек екенін мәлімдеді. Ол бұл туралы дүйсенбіде өзінің Truth Social платформасында жазды.
December 1, 2025
— Израильдің Сириямен берік және шынайы диалог сақтауы және Сирияның гүлденген мемлекетке айналуына кедергі болмауы өте маңызды, — деп атап өтті АҚШ президенті.
Трамп Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шарааның жұмысына «өте риза» екенін айтты, ол бір жыл бұрын оппозициялық коалиция Башар Асадты биліктен құлатқаннан бері қараша айында алғаш рет Ақ үйге барды.
Трамптың айтуынша, Вашингтон Израиль мен Сирия арасындағы қауіпсіздікті нығайтуды жалғастырып жатыр.
Осы жағдай аясында шиеленіс сақталып отыр: Израиль күштері Сирия аумағына жүздеген соққы жасады. Оның ішінде жұма күні елдің оңтүстігінде жүргізілген операция барысында қарулы топтың 13 мүшесі жойылды.
— Аш-Шараа оң өзгерістер енгізіп, Сирия мен Израильдің берік қарым-қатынас орнатуына мүмкіндік беру үшін жұмыс істеп жатыр, — деп атап өтті АҚШ президенті.
Ол Америка Құрама Штаттары Сирия басшылығының жылдар бойы қақтығыстан кейін елді қалпына келтіру бойынша жоспарланған міндеттерін орындауды жалғастыруын қамтамасыз ету үшін «барлығын жасап жатқанын» қоса айтты.
Израиль мен Сирия келіссөздерде ілгерілеушілік барын хабарлады, бірақ әлі келісімге қол жеткізілген жоқ.
Бұдан бұрын Сирия 14 жылдан кейін Жерорта теңізі одағына оралғанын жазғанбыз.