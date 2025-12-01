Сирия 14 жылдан кейін Жерорта теңізі одағына оралды
АСТАНА. KAZINFORM — Сирия 14 жылдық үзілістен кейін алғаш рет Жерорта теңізі одағының аймақтық форумына қатысты. Бұл туралы Сирия Сыртқы істер министрлігі хабарлады, деп жазады Анадолы.
Оныншы форум Испанияның Барселона қаласында өтті.
Сирия өкілдері форум аясында ұйымдастырылған министрлік кездесулеріне қатысты.
Министрлік Сирияның ұйымға оралуын елдің аймақтық диалогтағы рөлін қалпына келтіру және өңірдегі жан-жақты ынтымақтастықты нығайту мүмкіндігі деп атады.
Басар Асад режимі 2011 жылы Дамаскке қарсы енгізілген Еуропалық Одақтың санкцияларына жауап ретінде Сирияның Жерорта теңізі одағы мүшелігін уақытша тоқтатқан болатын.
Бұдан бұрын Сирия «Ислам мемлекетіне» қарсы коалицияға қосылатынын жариялады.
Сонымен қоса Вашингтон Сирияның уақытша президенті Ахмад аш-Шарааны елдің ішкі істер министрі Анас Хасан Хаттабпен бірге террористер тізімінен шығарды.