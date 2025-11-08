АҚШ Сирия президентін террористер тізімінен шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Вашингтон Сирияның уақытша президенті Ахмад аш-Шарааны елдің ішкі істер министрі Анас Хасан Хаттабпен бірге террористер тізімінен шығарды. Бұл туралы АҚШ Мемлекеттік департаменті 7 қараша күні жариялады, деп хабарлайды DW.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің АҚШ жобасын қабылдаған қарары «Сирияның жаңа тарауға көшкенін растайтын күшті саяси белгі болды», - делінген мәлімдемеде.
- Президент аш-Шараа бастаған жаңа Сирия үкіметі жоғалған америкалықтарды іздеуге, терроризм мен есірткіге қарсы күрес жөніндегі міндеттемелерін орындауға, химиялық қару қалдықтарын жоюға және аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты, сондай-ақ Сирия басқаратын және Сирияға тиесілі инклюзивті саяси процесті ілгерілетуге бар күшін салуда, - деді Мемлекеттік департамент.
10 қарашада Сирияның уақытша президенті Вашингтонға алғашқы сапарын жоспарлап отыр. Президент Дональд Трамппен кездесуде ол АҚШ бастаған «Ислам мемлекетіне» (Қазақстанда тыйым салынған ұйым - ред. ескертпесі) қарсы күресетін коалицияға қосылу туралы келісімге қол қояды.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Сирия президенті мен ішкі істер министріне қарсы санкцияларды алып тастады.
6 қарашада БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі ДАИШ және Әл-Қаида (Қазақстанда тыйым салынған ұйымдар – ред.) ұйымдарына байланысты халықаралық санкциялар тізімінде болған Сирия президенті Ахмад аш-Шараа мен ішкі істер министрі Анас Хаттабқа қарсы санкцияларды алып тастады. Қауіпсіздік Кеңесінің 15 мүшесінің он төрті, соның ішінде Ресей АҚШ ұсынған шектеулерді алып тастау туралы қарарды қолдап дауыс берді. Қытай қалыс қалды.
Америка Құрама Штаттары бірнеше ай бойы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелерін Сирияға қарсы санкцияларды жеңілдетуге шақырып келеді. Мамыр айында Трамп Вашингтонның Дамаскке қатысты саясатында айтарлықтай өзгеріс енгізіп, Америка енгізген экономикалық шектеулердің алынып тасталғанын жариялады.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Сирия президенті мен ішкі істер министріне қарсы санкцияларды алып тастағаннан кейінгі күні екеуі де Лондондағы санкциялар тізімінен алынып тасталды.
Айта кетейік, өткен желтоқсанда Сирия президенті Башар әл-Асад тақтан тайдырылып, Дамасктен кетті.
Ал 2025 жылдың қаңтар айының соңында Ахмад аш-Шараа ресми түрде уақытша кезеңге Сирия президенті болып жарияланды.
Біз бұған дейін Сирия президенті 1967 жылдан бері алғаш рет БҰҰ Бас Ассамблеясына қатысқанын хабарлаған едік.