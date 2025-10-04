KZ
    06:37, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Трамп ХАМАС-тың жауабынан кейін бейбітшілік жақындады деп мәлімдеді

    АҚШ Президенті Дональд Трамп ХАМАС қозғалысы бейбіт жоспарға жауап берген соң, Таяу Шығыста бейбітшіліктің жақында іске асатынын айтты.

    Трамп ХАМАС-тың жауабынан кейін бейбітшілік жақындады деп мәлімдеді
    Фото: Bild

    – Бізге көмектескен барлық елдерге алғыс айтамын. Барлығы бірге әрекет етті, бұл соғысты тоқтатып, Таяу Шығыста бейбітшілікті орнатуға ұмтылды және біз сол мақсатқа жақынбыз, — деді АҚШ басшысы Truth Social платформасында жариялаған бейнешолуда.

    Трамп Қатар, Түркия, Сауд Арабиясы, Мысыр және Иорданияның келісімге үлес қосқанын ерекше атап өтті.

    – Бұл өте маңызды күн. Қалай болатынын көретін боламыз. Біз соңғы сөзді айтуымыз керек, — деді ол келісімнің соңғы шарттары бойынша. 

    Сонымен бірге ол Газадан тұтқындардың қайтарылуын асыға күтіп отырғанын айтты. 

    Бұған дейін ХАМАС израильдік кепілге алынғандарды босатуға және Трамптың жоспарын талқылауға дайын екенін айтқан.

    Олжас Сәндібек
    Олжас Сәндібек
    Автор
