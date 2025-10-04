Трамп ХАМАС-тың жауабынан кейін бейбітшілік жақындады деп мәлімдеді
АҚШ Президенті Дональд Трамп ХАМАС қозғалысы бейбіт жоспарға жауап берген соң, Таяу Шығыста бейбітшіліктің жақында іске асатынын айтты.
– Бізге көмектескен барлық елдерге алғыс айтамын. Барлығы бірге әрекет етті, бұл соғысты тоқтатып, Таяу Шығыста бейбітшілікті орнатуға ұмтылды және біз сол мақсатқа жақынбыз, — деді АҚШ басшысы Truth Social платформасында жариялаған бейнешолуда.
Трамп Қатар, Түркия, Сауд Арабиясы, Мысыр және Иорданияның келісімге үлес қосқанын ерекше атап өтті.
– Бұл өте маңызды күн. Қалай болатынын көретін боламыз. Біз соңғы сөзді айтуымыз керек, — деді ол келісімнің соңғы шарттары бойынша.
Сонымен бірге ол Газадан тұтқындардың қайтарылуын асыға күтіп отырғанын айтты.
Бұған дейін ХАМАС израильдік кепілге алынғандарды босатуға және Трамптың жоспарын талқылауға дайын екенін айтқан.