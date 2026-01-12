Трамп Илон Масктен Иранда интернетті қалпына келтіруді сұрамақ
АСТАНА.KAZINFORM - Иранда интернет 80 сағаттан бері өшірулі. Осыған байланысты АҚШ президенті Дональд Трамп кәсіпкер Илон Маскпен интернетті қайта қосу мүмкіндігін талқыламақ. Бұл туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі хабарлайды.
АҚШ президентінің айтуынша, әңгіме Starlink спутник интернетін пайдалану туралы болмақ. Reuters агенттігі хабарлағандай, Трамп бұл туралы жексенбі күні Вашингтонда журналистерге айтқан.
– Ол мұндай мәселелерді өте жақсы түсінеді, оның компаниясы да бар, – деді Трамп SpaceX компаниясымен ықтимал ынтымақтастық туралы сұраққа жауап бере отырып.
PRESIDENT TRUMP says he plans to speak with Elon Musk about sending Starlink to Iran as the nation faces a sweeping internet blackout amid anti-regime protests. pic.twitter.com/JzUOsIGAao— Fox News (@FoxNews) January 12, 2026
SpaceX ұсынатын Starlink спутниктік интернет қызметі бұған дейін де Иранда қолданылған. Илон Маск пен аталған компанияның өкілдері әзірге АҚШ президентінің мәлімдемесіне қатысты пікір білдірмеді.
Бейсенбіден бері Ираннан келетін ақпарат ағыны айтарлықтай шектелді. NetBlocks мониторингтік ұйымының деректеріне сәйкес, ел бойынша интернет-блэкаут 84 сағаттан астам уақытқа созылып отыр.
⚠️ Update: As #Iran wakes up to a new day, metrics show the national internet blackout is past the 84 hour mark.— NetBlocks (@netblocks) January 12, 2026
Years of digital censorship research point to these workarounds:
📻 Shortwave/HAM radio
📶 Cell towers at borders
📡 Starlink terminals
🛰️ Direct-to-Cell satellite pic.twitter.com/1UqMAbLYEV
Маск бұған дейін де Иран тұрғындарына үкіметтік шектеулерді айналып өту үшін Starlink қызметін ұсынуды қолдаған. Атап айтқанда, ол 2022 жылғы наразылықтар кезінде осындай бастама көтерген. Сол кезде АҚШ әкімшілігі Маскпен спутниктік интернетті іске қосу жөнінде келіссөздер жүргізген болатын.
Ирандағы наразылықтардың толқыны 28 желтоқсанда бағаның күрт өсуіне байланысты басталып, кейін үкіметке қарсы сипат алды.
Құқық қорғау ұйымдарының бағалауынша, наразылықтар басталғалы бері жүздеген адам қаза тапқан. Алайда Иранның ресми билігі құрбандар саны жайлы деректерді жариялаған жоқ.
Дүйсенбі күні Иран билігі құрбандарды еске алу үшін үш күндік аза тұту жариялады.