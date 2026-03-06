Трамп Ирандағы күрдтер шабуылын қолдайды
АСТАНА.KAZINFORM - Бейсенбі күні АҚШ президенті Дональд Трамп күрдтер Иран аумағына шабуыл жасаса, оларды қолдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
Кейбір мәліметтерге сәйкес, жасақтар АҚШ әкімшілігімен батыс Иранға басып кіру мүмкіндігі туралы хабарласқан, деп хабарлайды The Hill.
- Менің ойымша, олардың мұны істегісі келетіні керемет, мен мұны толықтай қолдаймын, - деді Дональд Трамп Reuters агенттігіне берген сұхбатында.
Вашингтоннан Иран режиміне қарсы күрдтердің ықтимал шабуылына әуеден қолдау көрсете ме немесе көрсеткен бе деген сұраққа Трамп: «Мен сізге мұны айта алмаймын», - деп жауап берді.
АҚШ президенті күрдтердің мақсаты «жеңіс, егер олар бұған қол жеткізсе, бұл жақсы болар еді» деп мәлімдеді.
Осы аптада бірнеше ақпарат құралы ЦРУ Иран мен Ирак шекарасындағы Ирак Күрдістанының жартылай автономды аймағында орналасқан ирандық күрд жасақтарына шағын қару-жарақ бергені туралы хабарлады.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт сәрсенбіде Трамптың «Күрд көшбасшыларымен Солтүстік Ирактағы базамыз туралы» сөйлескенін айтты.
NBC News арнасы келіссөздермен таныс үш дереккөзге және Ирак күрдтерінің бір шенеунігіне сілтеме жасай отырып, Трамп әкімшілігінің шенеуніктері күрд жетекшілерімен Тегерандағы режимді құлату үшін Ирак пен Ирандағы топтарды қаруландыру мүмкіндігі туралы келіссөздер жүргізіп жатқанын хабарлады. Axios сонымен қатар Трамптың күрд жетекшілерімен әңгімесін алғаш рет хабарлады.
Бұған дейін Трамп Иранға қарсы әскери операция қажет болғанша жалғасатынын мәлімдеген болатын.