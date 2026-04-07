Трамп Ирандағы ұшқыштың құтқарылуы туралы ақпарат таратқандар сотталады деп қорқытты
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президентінің ақпараттың шығу көзін іздеу туралы мәлімдемелері БАҚ-қа деген қысымды күшейтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп америкалық жойғыш ұшақ апатынан кейін Иранда қалып қойған екі ұшқыштың бірін құтқару туралы БАҚ-қа ақпарат жариялаған дереккөзді анықтауға тырысып жатқанын мәлімдеді.
Ол бұл ақпараттың жариялануы екінші әскери қызметшіні құтқару операциясына қауіп төндіруі мүмкін деп мәлімдеді, себебі Вашингтонның мәліметінше, Иран БАҚ хабарламалары пайда болғанға дейін бұл жағдайдан бейхабар болған.
-Біз ақпаратты жариялаған адамды табу үшін жұмыс істеп жатырмыз, - деді Трамп.
Ол билік органдарының БАҚ-тан ақпараттың тарап кету көзін анықтауды талап етті және олар бұл туралы айтпаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертті.
-Біз БАҚ-қа хабарласып, ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін дереккөзді ашыңыз, әйтпесе түрмеге түсесіздер деп ескертеміз, - деп атап өтті АҚШ президенті.
Алайда, Трамп қай БАҚ-қа сілтеме жасап отырғанын нақтыламады. Бірнеше америкалық басылым, соның ішінде The New York Times, CBS News және Axios, оқиғадан кейін көп ұзамай бірінші ұшқыштың құтқарылғаны туралы хабарлаған болатын.
Жұма күні америкалық жойғыш ұшақ Иранда құлағаннан кейін кейін бірнеше БАҚ борттағы екі ұшқыштың бірін америкалық құтқару күштері сәтті құтқарып, эвакуациялағанын хабарлады.
Трамп бұл ақпаратты жариялау екінші Әуе күштерінің әскери қызметшісін құтқару операциясының қауіпсіздігіне кедергі келтіреді деп мәлімдеді.
Трамптың Ақ үйдегі баспасөз мәслихатындағы мәлімдемелері әкімшіліктің баспасөзге шабуылдарын айтарлықтай күшейтті.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, соңғы апталарда АҚШ президенті көмекшілеріне АҚШ-Израиль соғысы туралы БАҚ-тың тым теріс хабарлауы туралы жеке шағымданған, ал Трамптың өзі және оның одақтастары кейбір жаңалықтар ұйымдарының оқиғаларды жариялауын ашық сынға алған.
Өткен аптада біз Иранның америкалық ұшақтарды атып түсіргенін мәлімдегенін және ұшқышты іздеу жұмыстары жүріп жатқанын хабарлаған едік.