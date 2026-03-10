    12:53, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Трамп Иранға «20 есе көп соққы беретінін» айтып қорқытты

    АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы соққылардың қарқынын күшейтетінін ескертті.

    Трамп пригрозил Ирану «ударом в 20 раз сильнее»
    Фото: Anadolu

    Ақүй басшысы бұл туралы TruthSocial әлеуметтік желі платформасындағы жазбасында жазды.

    - Егер Иран Ормуз бұғазындағы мұнай ағынын тоқтататын кез келген шара қолданса, АҚШ оған бұрынғыдан 20 есе қатты соққы береді, - деді ол.

    Сонымен қатар, америкалық көшбасшы «жеңіл жойылатын нысаналарға» соққы жасағаннан кейін Иран ұлт ретінде қалпына келе алмайтынын айтты.

    Айта кетейік, біз бұған дейін Ормуз бұғазы жабылғанын, мұнай нарығын не күтіп тұрғаны туралы жазған едік.

     

    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Иран
    Еркежан Смағұлова
    Автор
