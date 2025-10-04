KZ
    11:19, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Трамп: Израиль Газаны бомбалауды дереу тоқтатуы керек

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп әлеуметтік желіде Газа секторындағы бітімгершілік жоспарына қатысты бейнеүндеуімен бөлісті, деп хабарлайды Kazinform

    Трамп: Израиль Газаны бомбалауды дереу тоқтатуы керек
    Фото: видеодан алынған скрин

    АҚШ президенті Дональд Трамп өз жазбасында Газадағы атысты тоқтатуға үлес қосқан Түркия, Қатар және басқа елдерге алғысын білдірді. 

    Трамп ХАМАС-тың берік бейбітшілікті қалайтынына және Израиль тұтқындарды босату үшін Газаны бомбалауды дереу тоқтатуы керек екеніне сенімді екенін баса айтты. Ол сондай-ақ ХАМАС-тың жауабын бағалады.

    — Мен бұл процесті аяқтауға көмектескен елдерге: Қатар, Түркия, Сауд Арабиясы, Мысыр, Иордания және т. б. алғыс айтқым келеді. Бүгін ұлы күн, бәрі қалай аяқталатынын көреміз. Менің соңғы сөзім нақты болуы керек, — деп атап өтті ол.

    Трамп тұтқындардың тезірек босатылып, үйлеріне оралуын күтетінін айтты. 

    — Сондықтан мен сіздерге мынаны айтқым келеді. Бүгін өте ерекше, бәлкім, бұрын-соңды болмаған күн. Мен сондай-ақ бізді қолдаған ұлы елдерге де алғыс айтамын. Барлығы осы соғыстың аяқталып, Таяу Шығыста бейбітшілік орнағанын қалады. Біз бұл мақсатқа жетуге өте жақынбыз, — деп жазды АҚШ президенті.

    Бұған дейін топ «Дональд Трамп жоспарының» бір тармағына сәйкес Израильге барлық тұтқынды — тірі де, өлі де күйінде беруге келіскенін жазған болатынбыз.

    Трамп ХАМАС-қа Газадағы бейбітшілік жоспарына жауап беру үшін бірнеше күн берген еді.

    Осыған дейін Түркияны қоса алғанда сегіз мемлекет Трамптың Газадағы шабуылды тоқтату жоспарын қолдағаны туралы жаздық.

    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
