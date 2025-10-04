Трамп: Израиль Газаны бомбалауды дереу тоқтатуы керек
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп әлеуметтік желіде Газа секторындағы бітімгершілік жоспарына қатысты бейнеүндеуімен бөлісті, деп хабарлайды Kazinform.
АҚШ президенті Дональд Трамп өз жазбасында Газадағы атысты тоқтатуға үлес қосқан Түркия, Қатар және басқа елдерге алғысын білдірді.
Трамп ХАМАС-тың берік бейбітшілікті қалайтынына және Израиль тұтқындарды босату үшін Газаны бомбалауды дереу тоқтатуы керек екеніне сенімді екенін баса айтты. Ол сондай-ақ ХАМАС-тың жауабын бағалады.
— Мен бұл процесті аяқтауға көмектескен елдерге: Қатар, Түркия, Сауд Арабиясы, Мысыр, Иордания және т. б. алғыс айтқым келеді. Бүгін ұлы күн, бәрі қалай аяқталатынын көреміз. Менің соңғы сөзім нақты болуы керек, — деп атап өтті ол.
Трамп тұтқындардың тезірек босатылып, үйлеріне оралуын күтетінін айтты.
— Сондықтан мен сіздерге мынаны айтқым келеді. Бүгін өте ерекше, бәлкім, бұрын-соңды болмаған күн. Мен сондай-ақ бізді қолдаған ұлы елдерге де алғыс айтамын. Барлығы осы соғыстың аяқталып, Таяу Шығыста бейбітшілік орнағанын қалады. Біз бұл мақсатқа жетуге өте жақынбыз, — деп жазды АҚШ президенті.
Бұған дейін топ «Дональд Трамп жоспарының» бір тармағына сәйкес Израильге барлық тұтқынды — тірі де, өлі де күйінде беруге келіскенін жазған болатынбыз.
Трамп ХАМАС-қа Газадағы бейбітшілік жоспарына жауап беру үшін бірнеше күн берген еді.
Осыған дейін Түркияны қоса алғанда сегіз мемлекет Трамптың Газадағы шабуылды тоқтату жоспарын қолдағаны туралы жаздық.