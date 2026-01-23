Трамп JPMorgan Chase банкін сотқа беріп, 5 миллиард доллар талап етті
АСТАНА.KAZINFORM - Дональд Трамп бейсенбі күні ең ірі америкалық банк JPMorgan Chase және оның бас директоры Джейми Даймонға қарсы 5 миллиард долларлық сот ісін қозғады, деп хабарлайды NBC News.
Сот ісінде Трамптың банкте саяси себептермен заңсыз жабылған бірнеше шоты болғаны айтылды. 2021 жылдың 19 ақпанында, 6 қаңтардағы Капитолийдегі тәртіпсіздіктерден кейін көп ұзамай банк Трампқа шоттар екі ай ішінде жабылатынын хабарлаған.
- Менің жүз миллиондаған доллар қолма-қол ақшам болды, олар маған: «Кешіріңіз, мырза, біз сізге көмектесе алмаймыз» деді», - деп мәлімдеді Трамп бұған дейін кабельді теледидар арнасына берген сұхбатында.
Трамп банктегі активтерін 20 күн ішінде алу керектігін айтқанын нақтылады.
- Мен оған әзілдеп тұрған шығарсыз. Мен сіздермен 35, 40 жыл бірге жұмыс істеп келемін дедім, - деді Дональд Трамп.
JPMorgan Chase өкілі бейсенбі күні банктің саяси немесе діни себептермен шоттарды жаппайтынын мәлімдеді.
- Президент Трамптың бізді сотқа бергені өкінішті әрине, бірақ сот ісі негізсіз деп санаймыз, - деді JPMorgan Chase өкілі.
Елдің ең ірі банкі JPMorgan Chase басшысы Джейми Даймон бизнес әлеміндегі ең ықпалды адамдардың бірі. Республикашылдар мен демократтар оны жылдар бойы қолдап келеді. 2024 жылғы сайлау алдында Трамп Даймонның оны қолдағанын мәлімдеген болатын.
Бұған дейін Дональд Трамп ВВС-ге қарсы 5 млрд доллар талап етіп, сотқа жүгінген болатын.