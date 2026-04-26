Трамп қарулы адамның ұсталғанын жариялап, кешкі асты жалғастыруды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп TruthSocial әлеуметтік желісінде Ақ үйдегі тілшілердің кешкі асы кезінде оқ атқан адамның ұсталғанын айтып, шараны жалғастыруды ұсынды.
— Вашингтондағы оқиғаға толы кеш. Құпиялық қызмет пен құқық қорғау органдары тез әрі батыл әрекет етті. Атқан адам ұсталды, мен шараны жалғастыруды ұсындым, қауіпсіздік күштерінің шешіміне толық сенемін. Олар оны жақында қабылдайды. Қалай болғанда да, кеш жоспарланғандай болмады, біз мұны қайталауға мәжбүрміз, — деп жазды Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында.
Айта кетейік, АҚШ президенті Ақ үй тілшілер қауымдастығының қабылдауынан эвакуацияланды. Американың Құпия қызметі мен құқық қорғау органдары адамдарды залдан шығарып, жағдайды бақылауға алды. Куәгерлердің айтуынша, көп адам үстелдердің астына тығылған.