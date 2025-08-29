Трамп классикалық федералды сәулет стилі туралы бұйрыққа қол қойды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтондағы федералды ғимараттарды грек-рим архитектурасының классикалық стилінде, Жоғарғы сот пен Капитолидің мәрмәр бағаналарымен безендіруді талап ететін жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды The New York Times.
Ақ үй «федералды сәулетке сұлулықты қайтару» деп атаған жаңа ережелер бүкіл елдегі федералды құрылыс жобаларына модерн стильдерді қолдануға тыйым салады.
Бұл Трамптың бірінші мерзімінің соңғы апталарында шығарған және кейінірек президент Джо Байден күшін жойған атқарушы өкіміне оралу болды.
- Жаңа нұсқаулықтар Хартфорд, Коннектикут және Чаттануга (Теннесси) штаттарындағы бірнеше федералды сот ғимаратының жобаларына әсер етеді, дейді атқарушы бұйрықты әзірлеуге көмектескен Ұлттық азаматтық өнер қоғамының президенті Джастин Шубоу.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамптың кейбір жақтастары оның бейнесін елдегі ең көрнекті ескерткіштердің бірі - Рашмор тауына қосқысы келетіні хабарланған болатын.