Трамп Конгресті Иранға қарсы жаңа соғыс туралы хабардар етті
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп заң шығарушыларға елдің Иранмен тағы да соғысып жатқаны туралы ресми түрде хабарлады, оның әкімшілігіне Конгрестің мақұлдауынсыз аймақта әскери күш қолдануға тағы 60 күн берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
10 шілдедегі Конгреске жолдаған хатында Трамп 7 шілдеде басталған соққы «америкалықтарды және АҚШ-тың мүддесін ел ішінде де, шетелде де қорғау жөніндегі міндетіне сәйкес келетін әскери әрекеттер» екенін мәлімдеді.
Трамп бұған дейін мамыр айында заң шығарушыларға ақпан айында басталған соғыстың «тоқтатылғаны» туралы хабарлаған болатын, осылайша Конгрестің рұқсатынсыз әскери операцияларды тоқтатудың 60 күндік заңнамалық мерзімі бұзылды.
Сәуірдің басында күшіне енген атысты тоқтату белгісіз мерзімге ұзартылды. Ақүй бұл шешім соғысқа дейінгі кері санауды тоқтатты деп мәлімдеді.
Алайда, Капитолий төбесіндегі соғысқа қарсылар бұл дәлел заңды дұрыс түсіндірмеуге негізделген деп мәлімдеді.
Жаңа хабарлама Конгрестің Ирандағы соғысты тоқтату жөніндегі күш-жігерін қиындатуы мүмкін.
Өткен айда Сенат соғыс қимылдарын тоқтатуға дауыс берді, бұл қақтығысты символикалық түрде айыптау және Трамптың жеңілісі болды.
50-48 дауыспен бұл дауысты Конгресс мақұлдамаса, соғысқа қарсы дауыс берген демократтарға қосылып, төрт республикашыл қолдады. Олардың дауыстары, сенаторлар Дэйв Маккормик (республикашыл-Пенсильвания) мен Митч МакКоннеллдің (республикашыл-Кентаки) болмауымен қатар, соғыс өкілеттіктері туралы заң жобасының қабылдануын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болды.
Сенаттың бұл әрекеті Өкілдер палатасында да осындай сәтті дауыс беруден кейін болды, онда төрт республикашыл демократтарға қосылып, Конгрестің рұқсатын күтіп, Ирандағы әскери операцияларды тоқтатуды талап етті.
Президент өкілеттігін шектейтін кез келген шара Ақүйдің ветосына ұшырайтыны сөзсіз.
Конгреске жолдаған хатында Трамп АҚШ әскери күштерінің «АҚШ-қа немесе оның одақтастары мен серіктестеріне қарсы одан әрі қауіп пен шабуылға қарсы тұру және Иран Ислам Республикасы үкіметінің АҚШ-қа, оның одақтастары мен серіктестеріне қауіп төндіруді тоқтатуын қамтамасыз ету үшін қажет және тиісті шаралар қабылдауға дайын екенін» жазды.
Бұған дейін Трамп Иран өзіне қастандық жасаса, тұтас елді жойып жіберетінін мәлімдеді.