Трамп пен Нетаньяху Иранға қатысты алдағы әрекеттерді талқылады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға Иранмен дипломатиялық келіссөздерді жалғастыратынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Трамп кездесу нәтижелерін оң бағалады.
— Мен Израиль премьер-министрі Нетаньяху және оның үкіметінің өкілдерімен кездесуді жаңа ғана аяқтадым. Бұл өте жақсы кездесу болды және екі ел арасындағы тамаша қарым-қатынас жалғасуда, — деп жазды Дональд Трамп Truth Social сайтында.
Трамп Иран мәселесіне қатысты Тегеранмен дипломатиялық келіссөздерді жалғастыратынын атап өтті.
— Біз мәміле жасасуға болатынын білу үшін Иранмен келіссөздерді жалғастыруды талап етуден басқа нақты ештеңеге қол жеткізген жоқпыз. Мүмкін болса, мен премьер-министрге бұл жақсырақ болатынын түсіндіремін. Егер бұл мүмкін болмаса, нәтиже қандай болатынын көруіміз керек. Соңғы рет Иран мәміле жасамаған дұрыс деп шешті және «түн ортасы балғасын» алды — бұл оларға пайда әкелмеді. Бұл жолы олар ақылға қонымды және жауапты болады деп үміттенемін», — деп жазды Дональд Трамп.
Трамп Нетаньяхумен Газадағы жағдайды да талқылады.
— Біз Газада және тұтастай алғанда аймақта қол жеткізілген орасан зор ілгерілеушілікті талқыладық. Таяу Шығыста шынымен бейбітшілік бар, — деді ол.
Бұған дейін Иран санкциялар толық алынған жағдайда уранды байыту деңгейін төмендететіні хабарланды.