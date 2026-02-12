KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:25, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Трамп пен Нетаньяху Иранға қатысты алдағы әрекеттерді талқылады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға Иранмен дипломатиялық келіссөздерді жалғастыратынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Трамп и Нетаньяху
    Фото: Израиль СІМ (Israeli Ministry of Foreign Affairs)

    Трамп кездесу нәтижелерін оң бағалады.

    — Мен Израиль премьер-министрі Нетаньяху және оның үкіметінің өкілдерімен кездесуді жаңа ғана аяқтадым. Бұл өте жақсы кездесу болды және екі ел арасындағы тамаша қарым-қатынас жалғасуда, — деп жазды Дональд Трамп Truth Social сайтында.

    Трамп Иран мәселесіне қатысты Тегеранмен дипломатиялық келіссөздерді жалғастыратынын атап өтті.

    — Біз мәміле жасасуға болатынын білу үшін Иранмен келіссөздерді жалғастыруды талап етуден басқа нақты ештеңеге қол жеткізген жоқпыз. Мүмкін болса, мен премьер-министрге бұл жақсырақ болатынын түсіндіремін. Егер бұл мүмкін болмаса, нәтиже қандай болатынын көруіміз керек. Соңғы рет Иран мәміле жасамаған дұрыс деп шешті және «түн ортасы балғасын» алды — бұл оларға пайда әкелмеді. Бұл жолы олар ақылға қонымды және жауапты болады деп үміттенемін», — деп жазды Дональд Трамп.

    Трамп Нетаньяхумен Газадағы жағдайды да талқылады.

    — Біз Газада және тұтастай алғанда аймақта қол жеткізілген орасан зор ілгерілеушілікті талқыладық. Таяу Шығыста шынымен бейбітшілік бар, — деді ол.

    Бұған дейін Иран санкциялар толық алынған жағдайда уранды байыту деңгейін төмендететіні хабарланды.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Иран Израиль Таяу Шығыстағы ахуал
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум