Трамп NVIDIA-ға ЖИ үшін кейбір чипті Қытайда сатуға рұқсат береді
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп Қытай төрағасы Си Цзиньпинді «Құрама Штаттар NVIDIA компаниясының H200 өнімдерін Қытайдағы мақұлданған клиенттерге жеткізуге рұқсат беретіні» туралы ақпараттандырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News.
Бұл мәлімдеме әлемдегі екінші ірі экономикаға және АҚШ-тың стратегиялық бәсекелесіне жасанды интеллект чиптерін сатуға тыйым салуды іс жүзінде тоқтатты.
Nvidia H200 моделі әлемдегі ең озық және қуатты жасанды интеллект чиптерінің бірі саналатын ең соңғы Blackwell чипінен бір буынға артта қалып отыр.
Трамп Blackwell және Rubin чиптері келісімнің бөлігі болмайтынын мәлімдеді.
АҚШ президенті Intel, AMD және басқа да ірі америкалық компанияларға Қытайдағы тұтынушыларға ұқсас чиптерді сатуға рұқсат беретінін атап өтті.
АҚШ үкіметі мақұлданған чиптерді сатудан 25%-ын алады, бұл бұрын жарияланған 15%-дан жоғары.
— Менің әкімшілігім Американы әрқашан бірінші орынға қояды, — деп жазды Дональд Трамп Truth Social-да.
Сонымен қатар Трамп әлеуметтік желідегі жазбасында: «Президент Си оң жауап берді!» деп жазды.
Бұған дейін Қытайға экспортты шектеу Nvidia компаниясына 5,5 млрд доллар шығын әкелуі мүмкін екені хабарланған болатын.