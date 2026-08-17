Трамп КХДР-мен қарым-қатынасты ескеріп, әскери жаттығуларды азайтуды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Пентагон басшысы Пит Хегсетке Корея Республикасымен бірлескен әскери жаттығуларды қысқартуды бұйырды. Өйткені олар КХДР-ға «дұшпандық сигнал» беріп жатыр, деп хабарлайды ТАСС.
Трамп КХДР көшбасшысы Ким Чен Ынмен арадағы «өте жақсы қарым-қатынасын» еске алып, «АҚШ-тың Корея Республикасымен бірлескен әскери жаттығуларға қатысуға ұзақ уақыт келіскеніне» наразылық білдірді.
— Бұл жаттығулар қымбатқа түсіп қана жатқан жоқ, АҚШ әдеттегідей шығындардың басым бөлігін өз мойнына алады. Сонымен қатар олар Дональд Трамптың президенттігі кезінде қауіп төндірмеген және құрмет көрсеткен елге мүлдем орынсыз және дұшпандық сигнал береді. Сондықтан, оларды (жаттығуларды — ТАСС ред.) толық тоқтатуға кеш екенін ескере отырып, мен Қорғаныс министрі Пит Хегсетке бірлескен әскери жаттығулардың ауқымын айтарлықтай азайтуды тапсырдым, — деп жазды мемлекет басшысы Truth Social әлеуметтік желісінде.
Трамп сонымен қатар жақында Корея Республикасының президентінен оның елі «Иран Ислам Республикасын ядролық қарудан тазарту» ісінде АҚШ-қа қосылғысы келмей ме» деген сұрағына: «Жоқ, рақмет!» деген жауап алғанын атап өтті.
Бұған дейін 8 мемлекет Израильді Трамптың Газа жөніндегі жоспарын орындамағаны үшін айыптағанын жазғанбыз.