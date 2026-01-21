Трамп президенттік мерзімінен кейін Бейбітшілік кеңесін басқара беруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп президенттік мерзімі 2029 жылы аяқталған соң, Газа бойынша Бейбітшілік кеңесінің төрағасы лауазымын сақтап қалуы мүмкін, деп хабарлады ТАСС.
Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Трамп Ақ үйден кеткеннен кейін Бейбітшілік кеңесін басқара беруі мүмкін. АҚШ әкімшілігі Бейбітшілік кеңесінде кім қызмет ететінін, оны кім басқаратынын және оның қалай жұмыс істейтінін анықтауға тырысқанда, Трампқа өмір бойы төраға мәртебесін беру мүмкіндігі осы ұйымды құру жолындағы тағы бір мәселеге айналды.
Бұған дейін бірнеше елдің басшыларына АҚШ-тан Бейбітшілік кеңесіне кіру туралы ұсыныс түскен. Бұл органның жұмысы Израиль мен радикалды палестиналық ХАМАС қозғалысы Египет, Катар, АҚШ және Түркияның араағайындығымен 2025 жылғы қазанда келіскен бейбіт жоспардың екінші кезеңінде басталады деп жоспарланып отыр.
