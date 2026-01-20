Трамп Макрон мен Рюттемен арадағы жеке жазбаларын жариялады
АСТАНА.KAZINFORM - Ақ үй басшысы Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі аккаунтында Франция президенті Эмманюэль Макронмен және НАТО бас хатшысы Марк Рюттемен жеке хабарламаларын жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
- Досым, біз Сирия бойынша бір ұстанымдамыз. Біз Иранға қатысты ұлы өзгерістер жасай аламыз. Гренландияға қатысты не істеп жатқаныңды білмеймін. Ұлы істерді бірге жасауға тырысайық, - делінген Макрон хабарламасында.
Хабарда француз көшбасшысы Трампқа қазіргі уақытта Швейцарияда өтіп жатқан Давос экономикалық форумынан кейін Парижде G7 кездесуін ұйымдастыруды ұсынады.
- Мен украиналықтарды, сириялықтарды және ресейліктерді шақыра аламын. Бейсенбі күні Парижде бірге кешкі ас ішейік, сен АҚШ-қа қайтып бармас бұрын, - делінген Truth Social сайтында жарияланған хабарламада.
DW мәліметі бойынша, Франция бұған дейін АҚШ-тың Газа секторындағы Палестина-Израиль қақтығысын бейбіт жолмен шешуге арналған Трамптың жоспарын жүзеге асыруды бақылауы тиіс «Бейбітшілік кеңесіне» қосылу туралы ұсынысын қабылдамаған.
Осыдан кейін Трамп француз шарабы мен шампанына 200 пайыздық тариф енгізетінін айтып қорқытты.
Америка көшбасшысы сонымен қатар НАТО Бас хатшысымен жеке хат алмасуын жариялады, онда Марк Рютте Гренландия мәселесін қозғаған.
- Сіздің бүгін Сирияда қол жеткізген жетістіктеріңіз таңғажайып. Мен Давостағы БАҚ-тағы сөздерімді сіздің сол жердегі, Газадағы және Украинадағы жұмысыңызды көрсету үшін пайдаланамын. Мен Гренландия мәселесінің шешімін табуға бел будым. Сізбен кездесуді асыға күтемін, - делінген Рюттемен хат алмасуда.
Бұған дейін Трамп Truth Social сайтында НАТО Бас хатшысымен Гренландияға қатысты телефон арқылы «жақсы» сөйлескенін мәлімдеген жазба жариялаған.
- Мен Швейцарияның Давос қаласында әртүрлі тараптардың кездесуіне келістім. Мен барлығына анық айтқанымдай, Гренландия ұлттық және жаһандық қауіпсіздік үшін өте маңызды. Артқа шегіну жоқ, бәрі бұған келіседі! Америка Құрама Штаттары - планетадағы ең қуатты ел. Бұл менің бірінші президенттік мерзімімдегі әскери күштерімізді қайта құруымызға байланысты. Біз әлемдік бейбітшілікті қамтамасыз ете алатын жалғыз күшпіз және бұл өте қарапайым түрде күш қолдану арқылы жүзеге асады!, - деп жазды Ақ үй басшысы.
Марк Рютте де, Эмманюэль Макрон да әлі күнге дейін электрондық пошталарға ресми түрде түсінік берген жоқ. Макронның айналасындағыларға сілтеме жасай отырып, Reuters және AFP агенттіктері Трамп келтірген Франция президентінің хабарламасының шынайы екенін тәуелсіз түрде хабарлады.
Бұған дейін Трамптың 22 қаңтарда Давоста «Бейбітшілік кеңесінің» жарғысына қол қоятыны хабарланған болатын.