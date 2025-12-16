Трамп Украинадағы соғысты тоқтату туралы келісім аяқталуға жақын екенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Берлиндегі келіссөздерден кейін Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен «Украинасыз Украинаға қатысты сұрақтар болмайды» деп мәлімдеп, оның болашағы мен аумақтық мәселелеріне қатысты шешімді Киевтің өзі қабылдауы керектігін баса айтты. Бұл туралы ANEWZ жазды.
— Менің ойымша, біз қазір бұл мақсатқа бұрын-соңды болмағандай жақындадық, — деді Трамп Ақ үйде журналистерге соңғы талқылаулардың ауқымды және сындарлы болғанын атап өтіп.
Оның айтуынша, басты назар соғысты тоқтатуға және одан әрі адам шығынын болдырмауға бағытталған.
Трамп соңғы күндері Украина президенті Владимир Зеленскиймен сөйлескенін және Германия, Италия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Польша, Норвегия, Дания және Нидерланды жетекшілерімен, сондай-ақ НАТО өкілдерімен ұзақ сөйлескенін айтты. Ол келіссөздерді егжей-тегжейлі сипаттап, Еуропада соғысты тоқтатуға қолдау білдірді.
АҚШ президенті Ресей президенті Владимир Путинмен де бірнеше рет сөйлескенін растады. Ол Мәскеудің келіссөз барысында екі тарап арасындағы үйлестіруді сақтаудың қиындығын мойындай отырып, қақтығысты шешуге ашық екендігінің белгілері бар екенін мәлімдеді.
— Ресеймен жақсы келіссөз жүргіздік, — деген Трамп екі жақтың да қайталанатын сәтсіздіктерге қарамастан тұрақты жағдайға көшуді қалайтынына сенетінін айтты.
Бұған дейін АҚШ-тың ресми брифинг журналистері Трамптың Еуропадағы келіссөздердегі ілгерілеушіліктен жігерленіп, негізгі келіспеушіліктер әлі шешілмегенімен, талқыланып жатқан мәселелердің айтарлықтай бөлігі тарылғанын бағалаған. Шенеунік НАТО-ның 5-баптағы міндеттемелеріне ұқсайтын Украина үшін ұсынылған қауіпсіздік кепілдіктерінің талқыланғанын және келісімге қол жеткізілген жағдайда Трамптың мұндай шараларды АҚШ Сенатына ұсынуға дайын екенін айтты.
Шенеуніктер алдағы демалыс күндері Майамиде кездесу жоспарланғанын айтты, өйткені бейбіт келісімге келу күш-жігері жалғасып жатыр.
Трамп сонымен қатар еуропалық серіктестермен қақтығыстың қайта басталуын болдырмауға бағытталған қауіпсіздік кепілдігі бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанын айтып, кез келген келісім соғыстың қайта басталмауын қамтамасыз етуі керек екенін атап өтті.
Еске салайық, Зеленский мен АҚШ делегациясы арасындағы келіссөз 5 сағаттан аса уақытқа созылды.