Трамп Ұлттық гвардияны тағы бір штатқа жібереді
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Вашингтоннан кейін Мемфиске Ұлттық гвардия бөлімшелерін орналастыруды көздеп отыр. Трамптың айтуынша, бұл қылмыспен күресу үшін қажет, деп хабарлайды DW.
АҚШ Ұлттық гвардиясының әскерлері қылмыспен күресу үшін Мемфис қаласына (Теннеси штаты) жіберіледі. Бұл туралы жұма, 12 қыркүйекте АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді.
— Ендігі бағыт Мемфиске бағытталған. Мемфис терең дағдарыста. Біз Вашингтондағыдай жағдайды түзетеміз, — деді Ақ үй басшысы Fox News арнасына берген сұхбатында.
Трамп Чикагоға Ұлттық гвардия әскерін жіберу туралы бұрынғы жоспарына өзгелер қарсылық танытқан кезде Ұлттық гвардияны Мемфиске жіберу ниетін жариялады. 7 қыркүйекте Чикагода мыңдаған адам шеруге шықты, ал Иллинойс штатының Демократиялық губернаторы Джей Би Прицкер Трамп «Америкалық қалаға соғыс қаупін төндірді» деді.
Айта кетейік, Вашингтондағы қылмыс пен баспанасыздықпен күресу үшін АҚШ астанасына Ұлттық гвардияның 2200-ден астам сарбазы мен әскери қызметкері жіберілген болатын. Колумбия округі полициясының мәліметінше, тамыз айында зорлық-зомбылық қылмысы өткен жылмен салыстырғанда шамамен 27%-ға азайған.