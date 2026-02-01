Трамп Үндістанмен Венесуэла мұнайын сатып алу туралы келісім жасағанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Үндістан Иран мұнайының орнына Венесуэла мұнайын сатып алатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Өткен жылы Трамп Делиден Ресей мұнайынан бас тартуды талап етті.
– Біз бұл мәмілені, мәміле тұжырымдамасын жасадық, – деді Трамп Вашингтоннан Флоридаға бара жатқан Президенттік ұшақта журналистерге.
Трамптың бұл мәлімдемесі АҚШ Делиге Үндістан Ресей импортын алмастыруға көмектесу үшін жақын арада Венесуэла мұнайын сатып алуды қайта бастауы мүмкін екенін хабарлағаннан кейін бір күн өткен соң айтылды, - деп хабарлайды Reuters агенттігіне дереккөздер.
АҚШ-тың Венесуэла мұнайын Үндістанға жеткізу әрекеті Вашингтонның Ресей бюджетін толықтыратын мұнай кірісін қысқартуға деген ұмтылысы аясында жүзеге асырылып жатыр.
Өткен жылы наурызда Трамп Венесуэла мұнайын сатып алатын елдерге, соның ішінде Үндістанға 25 пайыздық тариф енгізді. Енді АҚШ президенті Қытайдың да АҚШ-пен Венесуэла мұнайын сатып алу туралы келісімге келуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Айта кетейік, ОПЕК мәліметі бойынша, 2026 жылы әлемдік мұнайға деген сұраныстың өсу болжамы жыл сайын тәулігіне 1,4 миллион баррель деңгейінде өзгеріссіз қалады.