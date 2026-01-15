2026 жылы мұнайға сұраныс қандай болады: ОПЕК болжамы
АСТАНА. KAZINFORM — ОПЕК мәліметі бойынша, 2026 жылы әлемдік мұнайға деген сұраныстың өсу болжамы жыл сайын тәулігіне 1,4 миллион баррель деңгейінде өзгеріссіз қалады.
Ұйым есебіне сәйкес, негізгі өсім Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кірмейтін елдерден келеді, онда сұраныс 1,23 миллион баррельге өсіп, тәулігіне 60 430 000 баррельге жетеді. ЭЫДҰ елдерінде сұраныс 150 000 баррельге өсіп, тәулігіне 46 090 000 баррельге жетеді.
Бұл өсімнің негізгі қозғаушы күші Бразилия, Канада, АҚШ және Аргентина болады.
2026 жылға арналған болжамнан басқа, ОПЕК келесі жылға алдын ала болжам жасады. Осылайша, 2027 жылы әлемдік мұнайға деген сұраныс жыл сайын тәулігіне шамамен 1,3 миллион баррельге өседі деп болжанды.
ОПЕК аналитиктерінің бұл оптимизмі әлемдік экономикалық белсенділіктің күшті болуына және жаһандық таза отынға көшу басқа халықаралық агенттіктер болжағаннан әлдеқайда баяу болады деген сенімге негізделген.
Бұдан бұрын Қазақстан мен ОПЕК+ елдері қаңтар-наурызда мұнай өндіру параметрлерін уағдаласқаны белгілі болды.
Сондай-ақ Венесуэла шикі мұнай экспортын қайта жандандырып жатқанын хабарладық.