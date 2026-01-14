Венесуэла шикі мұнай экспортын қайта жандандырады
АСТАНА.KAZINFORM — Дональд Трамптың саясаты Венесуэлаға мұнай ұңғымаларын қайта ашып, шикі мұнай экспортын қайта жандандыруына жол ашты, деп хабарлайды FOX Business.
Венесуэла суларынан екі супертанкер әрқайсысы 1,8 миллион баррель мұнай тасымалдады. Бұл тасымалдар Каракас пен Вашингтон арасындағы келісім жүзінде тасымалданатын мұнай партиясының алғашқысы болуы мүмкін.
Елдің жалпы шикі мұнай өндірісі өткен аптада тәулігіне шамамен 880 000 баррельге дейін төмендегені аталып өтті, бұл қараша айының соңындағы тәулігіне 1,16 миллион баррельден төмендеген.
Өткен аптада Трамп АҚШ блокадасына байланысты 50 миллион баррельге дейін венесуэлалық мұнайды өңдеу және сату жоспарын жариялады.
Венесуэлаға қарсы АҚШ-тың ауқымды санкциялары күшінде қалады, Вашингтон тек шектеулі, қатаң бақыланатын мұнай операцияларына рұқсат береді.
Бұған дейін АҚШ президенті Ақ үйде ірі энергетикалық компаниялардың басшыларымен Венесуэланың мұнай өнеркәсібін қалпына келтіру мәселесін талқылағаны хабарланған болатын, бұл кем дегенде 100 миллиард доллар инвестицияны қажет етеді.