KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:58, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Трамп Вашингтондағы атыстан кейін әрбір шетелдік азаматты қайта тексеруді уәде етті

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонда  Ұлттық гвардияның екі сарбазының атылуын лаңкестік акт және адамзатқа қарсы қылмыс деп атады, деп хабарлайды NDTV.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi

    - Бұл қорқынышты шабуыл және зұлымдық, жеккөрушілік және лаңкестік актісі болды. Бұл біздің бүкіл ұлтымызға қарсы қылмыс болды. Бұл адамзатқа қарсы қылмыс болды, - деді америкалық көшбасшы БАҚ-қа берген сұхбатында.

    Ол атыстан кейін Ақ үйден екі квартал қашықтықта ұсталған ер адамның «елге Ауғанстаннан кірген келімсек» екенін растады.

    - Мен бүгін қолда бар ақпаратқа сүйене отырып Ішкі қауіпсіздік министрлігі қамаудағы күдіктінің біздің елімізге жер бетіндегі нағыз тозақ – Ауғанстаннан келген шетелдік азамат екеніне сенімді екенін хабарлай аламын, - деп мәлімдеді Трамп.

    Трамп сонымен қатар АҚШ билігі бұрынғы Джо Байден әкімшілігі кезінде Ауғанстаннан елге кірген әрбір адамды тексеруі керек деп мәлімдеп, өзінің алдындағы президентті тағы сынға алды. 

    - Біз елімізге тиесілі емес және біздің елімізге үлес қоспайтын кез келген шетелдікті егер олар біздің елімізді сүйе алмаса, елден қуып жіберуге төтеп беру үшін барлық қажетті шараларды қабылдауымыз керек; олар бізге қажет емес, - деп қосты Ақ үй басшысы.

    Еске сала кетсек, Ақ үйдің маңында АҚШ Ұлттық гвардиясының әскери қызметкерлеріне оқ атылған. Полиция күдіктінің ұсталғанын хабарлады.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар