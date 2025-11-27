Трамп Вашингтондағы атыстан кейін әрбір шетелдік азаматты қайта тексеруді уәде етті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонда Ұлттық гвардияның екі сарбазының атылуын лаңкестік акт және адамзатқа қарсы қылмыс деп атады, деп хабарлайды NDTV.
- Бұл қорқынышты шабуыл және зұлымдық, жеккөрушілік және лаңкестік актісі болды. Бұл біздің бүкіл ұлтымызға қарсы қылмыс болды. Бұл адамзатқа қарсы қылмыс болды, - деді америкалық көшбасшы БАҚ-қа берген сұхбатында.
Ол атыстан кейін Ақ үйден екі квартал қашықтықта ұсталған ер адамның «елге Ауғанстаннан кірген келімсек» екенін растады.
- Мен бүгін қолда бар ақпаратқа сүйене отырып Ішкі қауіпсіздік министрлігі қамаудағы күдіктінің біздің елімізге жер бетіндегі нағыз тозақ – Ауғанстаннан келген шетелдік азамат екеніне сенімді екенін хабарлай аламын, - деп мәлімдеді Трамп.
Трамп сонымен қатар АҚШ билігі бұрынғы Джо Байден әкімшілігі кезінде Ауғанстаннан елге кірген әрбір адамды тексеруі керек деп мәлімдеп, өзінің алдындағы президентті тағы сынға алды.
- Біз елімізге тиесілі емес және біздің елімізге үлес қоспайтын кез келген шетелдікті егер олар біздің елімізді сүйе алмаса, елден қуып жіберуге төтеп беру үшін барлық қажетті шараларды қабылдауымыз керек; олар бізге қажет емес, - деп қосты Ақ үй басшысы.
Еске сала кетсек, Ақ үйдің маңында АҚШ Ұлттық гвардиясының әскери қызметкерлеріне оқ атылған. Полиция күдіктінің ұсталғанын хабарлады.