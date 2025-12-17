Трамп Венесуэлаға қарсы теңіз блокадасын енгізді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп әлеуметтік желі арқылы АҚШ санкция салған мұнай танкерлеріне қарсы Венесуэлаға қарсы теңіз блокадасын енгізетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
- Бүгін мен Венесуэлаға баратын және одан келетін барлық санкцияланған мұнай танкерін толықтай блокадалауды бұйырамын, - деді Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік желідегі аккаунтында.
Трамп жарияланымда Николас Мадуро бастаған Венесуэла билігін америкалық мүлікті ұрлады деп айыптады. Бұл шамамен 20 жыл бұрын мұнай кен орындарын ұлттандыру мәселесіне қатысты болуы мүмкін. Ол сондай-ақ лаңкестік, есірткі саудасы, адам контрабандасы және кісі өлтіру туралы мәлімдеді.
- Венесуэла Оңтүстік Америка тарихындағы ең ірі Армадамен толығымен қоршалған. Ол тек өсе береді, және олар бізден ұрлап алған барлық мұнайды, жерді және басқа да мүлікті Құрама Штаттарға қайтармайынша бұрын-соңды болмаған күйзеліске түседі, - деп мәлімдеді Трамп.
Трамп сонымен қатар АҚШ Николас Мадуро мен оның айналасындағыларды 24 қарашада «шетелдік лаңкестік ұйым» деп жариялағанын еске түсірді.
Өткен аптада АҚШ Венесуэла маңында ұсталған танкер мен оның мұнайын тәркілегенін жазған болатынбыз.