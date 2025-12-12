Венесуэла маңында АҚШ ұстап алған мұнай танкері туралы не белгілі
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ Венесуэла маңында ұсталған танкер мен оның мұнайын тәркілеп жатыр, деп хабарлайды CBS News.
АҚШ Трамп әкімшілігі мен Венесуэла президенті Николас Мадуро арасындағы байланыс бірнеше ай бойы шиеленіскеннен кейін Венесуэла жағалауында мұнай танкерін ұстады.
Сәрсенбі күні таңертең «The Skipper» кемесі Венесуэла портынан шыққаннан кейін АҚШ арнайы операция күштері мен екі тікұшағы танкерді тәркілеуге кірісті.
Операцияға екі тікұшақ, АҚШ жағалау күзетінің 10 қызметкері және Вирджиния штатының Чесапик қаласында орналасқан элиталы теңіз контрабандасын тоқтату бөлімшесі - 10 теңіз жаяу әскері қатысты.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт бейсенбі күні кеменің «қазіргі уақытта тәркілеу рәсімінен өтіп жатқанын» мәлімдеді.
- АҚШ қазіргі уақытта құрлықта және кемеде толық тергеу тобын жүргізіп жатыр. Кеме экипажынан жауап алынып, барлық тиісті дәлелдеме тәркіленді. Кеме АҚШ портына тасымалданады. АҚШ мұнай тәркілеуді жоспарлап отыр. Алайда бұл мұнайды тәркілеудің заңды рәсімі бар және бұл рәсім орындалады, - деді Левитт.
«Шкиппер» кемесіне 2022 жылы АҚШ Қаржы министрлігі мұнай контрабандасы желісіне қатысы бар деген күдікпен санкция салған.
Жарияланған жазбаларға сәйкес, танкерді Нигерияның Thomarose Global Ventures LTD басқару компаниясы басқарады.
Кеме 2005 жылы The Toyo деген атпен суға түсірілген. Ұзындығы 333 метр болатын бұл кеме салынған кезде әлемдегі ең ірі танкерлердің бірі болған.
Венесуэламен шекаралас Гайана үкіметі сәрсенбі күні кеменің Оңтүстік Америка елінде тіркелмегеніне қарамастан Гайана туын заңсыз көтергенін мәлімдеді.
Венесуэла үкіметі «бұл тонаушылық пен халықаралық қарақшылық әрекетін қатаң айыптайтынын және қабылдамайтынын» мәлімдеді.
Бұған дейін АҚШ Венесуэла президентінің отбасына қарсы санкция енгізіп жатқаны хабарланған болатын.