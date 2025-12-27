KZ
    Трамп жақын арада Путинмен сөйлесуді жоспарлап отыр

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп жақын уақытта Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    Оның айтуынша, әңгіме «жақсы өтеді» деп үміттенеді. 

    Дональд Трамп бұл жөнінде Politico басылымына берген сұхбатында айтты.

    Сондай-ақ ол алдағы демалыс күндері Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесу өткізуді күтіп отырғанын жеткізді.

    — Менің ойымша, онымен (Зеленскиймен — ТАСС ескертпесі) бәрі жақсы болады. Владимир Путинмен де бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын, — деді Трамп.

    Бұған дейін Зеленский мен Трамптың кездесуі 28 желтоқсанда өтетіні хабарланған болатын

