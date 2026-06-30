Трамп жанармай құю станцияларын бензин бағасын төмендетуге шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп бүкіл ел бойынша жанармай құю станцияларының иелерін бағаны төмендетуге шақырып, егер төмендетпесе, салдары ауыр болуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
— Бензин сатушылар бағаны дереу төмендетуі керек! Қазіргі уақытта мұнайдың баррелі 68 долларды құрап, төмендеуді жалғастырып жатқанын ескерсек, олардың қойып отырған бағалары тым жоғары, — деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
АҚШ президенті сатушылар бұл мәлімдемеге тез арада жауап беріп, дұрыс әрекет етуі керек екенін атап өтті.
— Егер сатушылар мұны істемесе, олар үлкен қиындыққа тап болады! Галлонына шамамен 2,50 доллар баға ұстаңдар, — деп қорқытты Трамп.
Сонымен қатар, Ақ үй басшысы Калифорнияның бензинге салынатын салық саясатын сынға алды.
Бұған дейін АҚШ-та бензиннің орташа бағасы рекордтық деңгейге жеткен болатын.