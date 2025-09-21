KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:30, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Трамп жұмыс визасының төлемін 100 000 долларға дейін көтерді

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп қол қойған жарлыққа сәйкес, егер шетелдік азаматты жұмысқа шақырған компания үкіметке тиісті төлем жасамаса, H-1B визасына ие мамандардың АҚШ-қа кіруіне шектеу қойылады, деп жазады DW.

    АҚШ 6000-нан астам халықаралық студенттік визаның күшін жойды
    Фото: Анадолы

    — Компания бұл адам үкіметке жылына 100 000 доллар төлеуге тұрарлықтай құнды ма, жоқ әлде ол еліне қайтып, оның орнына америкалықты жалдаған жөн бе — соны шешуі керек, — деді АҚШ-тың сауда министрі Говард Лютник журналистерге берген түсініктемесінде.

    H-1B визасы ірі технологиялық компаниялар арасында танымал. Олар бұл визаны шетелден білікті мамандарды жұмысқа тарту үшін пайдаланады. Бұған дейін виза алу үшін төленетін әкімшілік алым шамамен 1500 долларды құрайтын.

    Өткен жылы H-1B бағдарламасы аясында мақұлданған өтініштердің 71%-ы үндістандық азаматтарға тиесілі болды. Үндістанның Сыртқы істер министрлігі бұл шараның «отбасылардың ажырауына алып келетін гуманитарлық салдары болуы мүмкін» деп алаңдаушылық білдірді.

    БАҚ-тың хабарлауынша, Amazon мен Microsoft компаниялары жаңа нұсқаулар шыққанша H-1B визасымен АҚШ-та жүрген қызметкерлеріне елден шықпауға кеңес берді.

    Сол күні Дональд Трамп тағы бір жарлыққа қол қойып, шетелдіктерге 1 миллион доллар төлеген жағдайда «Trump Gold Card» деп аталатын АҚШ-та тұрақты тұруға рұқсат (Green Card) алу мүмкіндігін берді.

    Осыған дейін АҚШ соты Трамптың New York Times газетіне қарсы шағымын уақытша кейінге қалдырғанын жазған едік.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Виза
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар