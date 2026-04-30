Трампқа Иранға қарсы әскери әрекеттердің жаңа нұсқалары ұсынылады
АСТАНА. KAZINFORM – Мәселе келіссөзде тығырыққа тірелу жағдайында Ормуз бұғазындағы ықтимал соққылар мен операцияларға қатысты болып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі күні АҚШ ҚК Орталық қолбасшылығының (US CENTCOM) қолбасшысы адмирал Брэд Куперден Иранға қарсы әскери әрекеттердің жаңа нұсқалары туралы брифинг алады. Бұл туралы дереккөздерге сілтеме жасап Axios хабарлады.
Басылымның мәліметінше, әскерилер келіссөзде тығырықтан шығу және Тегеранға қысым жасау үмітімен Иран нысандарына, соның ішінде инфрақұрылымына «қысқа және күшті» бірқатар соққы жасау жоспарын дайындады.
SCOOP: Pentagon commanders to brief Trump on new Iran military options Thursday https://t.co/UoTP556ei2— Axios (@axios) April 30, 2026
Дереккөздер атап өткендей, АҚШ әскерилері қарастырып жатқан басқа нұсқаларға кеме қатынасын қамтамасыз ету үшін Ормуз бұғазының бір бөлігін бақылауға алу, сондай-ақ Иранның жоғары байытылған уран қорларын басып алу үшін арнайы күштердің қатысуымен операция жасау кіреді.
Axios мәліметінше, брифинг АҚШ әкімшілігінің келіссөзде тығырықтан шығу немесе қақтығыс аяқталғанша шешуші соққы беру үшін белсенді соғыс қимылдарын қайта бастауды қарастырып жатқанын растап отыр.
Бұл ретте, Трамп бұрын мәлімдегендей, Вашингтон Иранға қарсы әскери-теңіз блокадасын әуе шабуылдарына қарағанда тиімдірек қолданып отыр, бірақ әскери операция жүру мүмкіндігі сақталып отыр.
Басылым дереккөздері сондай-ақ АҚШ әскерилері жағдай одан әрі шиеленіссе, Иранның аймақтағы АҚШ күштеріне қарсы кек алу әрекеттерін жүргізуі мүмкін екенін қарастырып жатқанын атап өтті.
Брифингке Біріккен штаб бастықтары комитетінің төрағасы генерал Дэн Кейн қатысады деп күтіліп отыр.
Купер бұған дейін 26 ақпанда АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери науқаны басталмас бұрын Трамп үшін осындай брифинг өткізген болатын. Бір дереккөздің мәліметінше, ол операцияны бастау туралы шешімге әсер еткен.
