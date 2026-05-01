Трамптың гольф-курортында 6 метрлік «алтын» мүсіні орнатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трампқа арналған жаңа мүсін АҚШ-тағы Trump National Doral гольф-курортында орнатылды, деп хабарлайды Golfweek журналы.
Алтын жалатылған қоладан жасалған мүсін саясаткерге 2024 жылғы қастандықтан кейінгі сәтті бейнелейді. Golfweek журналының мәліметінше, туындының авторы – мүсінші Алан Коттрилл. Ескерткіш тұғырмен бірге 6,7 метрге жетеді, ал мүсіннің өз биіктігі шамамен 4,5 метр.
Кәсіби гольфшы Маверик Макнили жаңа нысанға қатысты пікір білдіріп, өте биік әрі өте алтын түсті екенін атап өтті.
Трамп гольф ойынына ерекше қызығушылығымен танымал және Флоридадағы өз алаңдарында жиі уақыт өткізеді.
HuffPost дерегінше, президенттің гольф-нысандарда болған кездегі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалған шығын америкалық салық төлеушілерге ондаған миллион долларға түскен. Тек 2024 жылы Ақ үйге қайта оралғаннан бері бұл шығын 18 млн доллардан асқан. Ал алғашқы президенттік мерзімінде шамамен 151,5 млн доллар жұмсалған.
Айта кетейік, АҚШ-та тәуелсіздіктің 250 жылдығына орай Вашингтон қаласында Дональд Трамптың бейнесі бар паспорттар сериясы шығарылмақ.
Бұған дейін Дональд Трамп өзін Иисус Христосқа ұқсас бейнеде көрсететін суретті жариялауына қатысты түсініктеме берген еді.
Сондай-ақ Трамп Вашингтонда әлемдегі ең үлкен триумфальді қақпа салдыратынын хабарлады.