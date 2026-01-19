Трамптың облигациялық портфеліне қандай компаниялар кіреді
АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп 2025 жылдың соңында шамамен 100 миллион долларға муниципалдық және корпоративтік облигациялар сатып алды.
АҚШ үкіметінің этика жөніндегі басқармасы жариялаған қаржылық ақпаратқа сәйкес, президенттің инвестициялық портфолиосы қараша айының ортасы мен желтоқсан айының соңы аралығында Netflix және Warner Bros. Discovery шығарған облигацияларды қоса алғанда, ондаған қарыз құралдарын қамтитындай етіп кеңейді. Оның осы медиа компаниялардың облигацияларына салған инвестицияларының жалпы құны 2 миллион долларға дейін бағаланады.
Оның инвестицияларының негізгі бөлігі АҚШ штаттары, қалалары, мектеп аудандары, коммуналдық қызметтер және денсаулық сақтау мекемелері шығарған муниципалдық облигацияларға тиесілі. Есепте сондай-ақ Boeing, Occidental Petroleum және General Motors сияқты компаниялардан корпоративтік облигацияларды сатып алу туралы да айтылды.
Жеке транзакциялар құны 50 мың доллардан 5 миллион долларға дейін.
Есепте президенттің инвестициялық портфелін тәуелсіз қаржы институттары басқаратыны, яғни шешімдер президенттің тікелей қатысуынсыз қабылданатыны айтылған. Портфель үшінші тарап менеджерлерінің толық бақылауында.
Материалдың ағылшын тіліндегі түпнұсқасын мына жерден оқуға болады.
Бұған дейін Калифорниядағы байларға салынатын салық миллиардерлердің штаттан кетуіне себеп болуы мүмкін екенін хабарлаған едік.