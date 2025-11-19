KZ
    Трамптың рейтингі рекордтық минимумға дейін төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамптың танымалдығы 2025 жылғы 20 қаңтардағы инаугурациясынан бергі ең төмен көрсеткішке түсті, деп хабарлайды Reuters.

    Трамп
    Фото:instagram.com/realdonaldTRUMP

    Трамптың төмен рейтингтері 14–17 қараша аралығында ақпараттық агенттік пен Ipsos халықаралық қызметі бірлесіп жүргізген сауалнама нәтижелері бойынша анықталды.

    Сауалнамаға қатысқан респонденттердің 38%-ы Трамптың Ақ үй басшысы ретіндегі қызметін мақұлдаған. 60% қарсы пікір білдірген.

    Бұл — Трамп үшін ең төмен көрсеткіш. Қаңтар айында оның рейтингі 47% болған және содан бері 40%-дан төмендемеген. Қарашаның басында жүргізілген соңғы сауалнамамен салыстырғанда, Трамптың танымалдығы 2%-ға азайған.

    Зерттеушілердің айтуынша, респонденттер елдегі бағаның өсуіне және кәмелетке толмағандарды азғындыққа тартты деп айыпталған қаржыгер Джеффри Эпштейн ісін тергеу барысына көңіл толмаушылық білдірген.

    Бұған дейін хабарланғандай, қазан айында АҚШ-та Трамптың танымалдығы рекордтық минимумға түскен — америкалықтар оның елдегі өмір сүру құнына әсер ететін шешімдеріне наразы болған. Ол кезде америкалықтардың тек 40%-ы қазіргі президенттің қызметін мақұлдаған. Ал қызметін мүлде құптамайтындар үлесі 57%-ға дейін өскен.

    Осыдан бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп есірткі картельдерімен күресу үшін Мексикаға ықтимал cоққы жасауға немесе америкалық әскерлерді жіберуге қарсы емес екенін мәлімдеді.

