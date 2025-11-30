Трамптың Украинадағы бейбітшілік жоспары Флорида мен Парижде талқыланады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Флоридада АҚШ пен Украина делегацияларының кездесуі өтеді. Сонан соң Украина президенті Владимир Зеленский Францияға барады, деп хабарлайды ВВС.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио мен Дональд Трамптың арнайы өкілі Стивен Уиткофф Флоридада Украина делегациясымен кездеседі. Оған Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер де қатысады.
Сондай-ақ Украина президенті Владимир Зеленский алдағы дүйсенбіде Парижге барады. Бұл сапар туралы Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің төрағасы Рүстем Умеров бастаған Украина делегациясының АҚШ-қа барғаны кезінде жарияланды, деп хабарлайды Euronews.
Владимир Зеленскийді Франция президенті Эммануэль Макрон қабылдап, «Женева келіссөздерінің нәтижелері бойынша әділ және берік бейбітшіліктің жағдайы мен шарттарын» талқылайды.
Жоспар бойынша америкалық өкілдер Мәскеуге келесі аптаның соңында барады.
Айта кетейік, Трамптың Украинадағы бейбітшілік жоспарының барлық 28 тармағы жарияланды.
Бұған дейін Ердоған Ыстанбұлда Ресей мен Украина келіссөзін қайта бастауға шақырды. Бұл туралы Түркия президенті Анкарада украиналық әріптесі Владимир Зеленскиймен бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Өткен аптада Швейцарияда Украина бойынша келіссөз аяқталды. Женевада өткен келіссөздерден кейін АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Украина шенеуніктерімен соғысты тоқтату жоспарын талқылауда «айтарлықтай ілгерілеушілік» болғанын мәлімдеді.