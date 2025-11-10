Трансгендерлерге Олимпиада ойындарында әйелдер арасындағы жарыстарға қатысуға тыйым салынады
АСТАНА.KAZINFORM - Халықаралық Олимпиада комитеті (ХОК) трансгендер спортшылардың Олимпиада ойындарындағы әйелдер арасындағы жарыстарға қатысуына тыйым салды, деп хабарлайды ТАСС.
The Times газетінің хабарлауынша, ХОК бұл шешімді 2026 жылдың басында, ұйым ерлердің әйелдерден физикалық артықшылығы туралы жан-жақты ғылыми дәлелдер алғаннан кейін қабылдайды.
Өткен аптада Халықаралық Олимпиада комитетінің медициналық және ғылыми директоры Джейн Торнтон трансгендер спортшылардың қатысуына байланысты әйелдер спортына қатысты қиындықтарға арналған ғылыми шолудың алғашқы нәтижесін ұсынғаны хабарланды.
Халықаралық Олимпиада комитетінің бұл мәселе бойынша жаңа саясаты Италиядағы Олимпиада кезінде жариялануы мүмкін екендігі айтылды. Қазіргі уақытта трансгендер адамдарға ХОК ережелеріне сәйкес әйелдер арасындағы жарыстарға қатысуға рұқсат етілген, бірақ шешім халықаралық федерациялардың құзырында қалады.
Токио Олимпиадасында алғаш рет трансгендер спортшы бақ сынасты. Жаңа Зеландиялық Лорел Хаббард әйелдер арасындағы ауыр атлетика жарысына 87 келі салмақ дәрежесінде қатысып, соңғы орынға ие болды. 2024 жылдың жазында Алжирден келген Иман Хелиф бокстан Олимпиада чемпионы атағын жеңіп алды (66 келі). Олимпиададан кейін француз журналисі Джаффар Айт Аудия Хелифтің жынысын тексеру туралы есеп жариялады. МРТ Хелифтің жатыры жоқ екенін және ішкі аталық бездері бар екенін анықтады. Хромосомалық тестілеу онда XY кариотипі бар екенін растады, ал гормондық тестілеу ерлердің деңгейіне ұқсас тестостерон деңгейін анықтады.
Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті болып сайланғаннан кейін Кирсти Ковентри әйелдер жарыстарын қорғау ниетін мәлімдеді.
Бұған дейін АҚШ Олимпиада комитеті трансгендер әйелдердің жарыстарға қатысуына тыйым салғаны туралы хабарланған болатын.