    16:06, 26 Желтоқсан 2025

    Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі қашан іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі 2026 жылдың 3-тоқсанында іске қосылады. Бұл туралы бүгін жыл қорытындысына орай БАҚ өкілдерімен кездескен Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтты.

    Каспий теңізінің түбімен Қазақстаннан Әзербайжанға тартылатын талшықты-оптикалық байланыс желісі
    Фото: freepik

    - Каспий теңізі табанымен Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі жобасы қазіргі уақытта қарқынды жүргізіліп жатыр. Оны келесі жылы аяқтауды күтіп отырмыз. Келесі жылдың үшінші тоқсанында Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі жобасы іске қосылады. Қазақтелеком мен Әзертелеком арасындағы жоба интернет трафик транзитін дамытуда сигнал іркілісін қысқартып, Қазақстан интернет трафигін транзиттауда маңызды рөл атқаратын болады, - деді министр.

    Оның атап өтуінше, қазірдің өзінде Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісіне өзге елдер қызығушылық танытып, желіге қосылуға ниет танытып отыр.

    - Яғни, бұл желінің қажеттілігін көріп отырмыз. Қазірден-ақ сұраныс байқалуда, - деді Жаслан Мәдиев.

    Бұған дейін Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы алғашқы суасты байланыс желісі өтетін теңіз түбін зерттеу бастағанын жазған едік. 



