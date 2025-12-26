Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі қашан іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM – Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі 2026 жылдың 3-тоқсанында іске қосылады. Бұл туралы бүгін жыл қорытындысына орай БАҚ өкілдерімен кездескен Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтты.
- Каспий теңізі табанымен Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі жобасы қазіргі уақытта қарқынды жүргізіліп жатыр. Оны келесі жылы аяқтауды күтіп отырмыз. Келесі жылдың үшінші тоқсанында Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісі жобасы іске қосылады. Қазақтелеком мен Әзертелеком арасындағы жоба интернет трафик транзитін дамытуда сигнал іркілісін қысқартып, Қазақстан интернет трафигін транзиттауда маңызды рөл атқаратын болады, - деді министр.
Оның атап өтуінше, қазірдің өзінде Транскаспийлік талшықты-оптикалық байланыс желісіне өзге елдер қызығушылық танытып, желіге қосылуға ниет танытып отыр.
- Яғни, бұл желінің қажеттілігін көріп отырмыз. Қазірден-ақ сұраныс байқалуда, - деді Жаслан Мәдиев.
Бұған дейін Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы алғашқы суасты байланыс желісі өтетін теңіз түбін зерттеу бастағанын жазған едік.