ЦАХАЛ Газа секторының оңтүстігінде гуманитарлық аймақ құрылғанын хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM – Газа қаласындағы құрлық операциясының кеңеюі және «II Гидеон арбалары» операциясы аясында палестиналық ХАМАС бекіністерінің басып алу мақсатында Израиль қорғаныс күштері Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнис қаласында гуманитарлық аймақ құрғанын мәлімдеді.
ЦАХАЛ бұл туралы сенбі, 6 қыркүйекте Telegram желісінде хабарлады.
Бұл аймақта далалық ауруханалар, су құбырлары мен тұщыландыру қондырғылары бар, дейді Израиль әскерилері. Оған азық-түлік, шатырлар, дәрі-дәрмек және медициналық құрал-жабдықтар жеткізіледі, олар COGAT (Өңірлердегі үкімет қызметін үйлестіруші, Палестина аумақтарында жұмыс істеуге жауапты Израиль Қорғаныс министрлігінің бөлімшесі. – Ред.) және халықаралық қауымдастықпен келісе отырып жеткізіледі.
Осылайша, «Газа қаласының тұрғындарына және ондағылардың барлығына» осы аймаққа көшуге кеңес беріледі, деп түсіндірді AFP. «Мүмкіндікті пайдаланып, дереу гуманитарлық аймаққа барыңыз және бұған дейін барған мыңдаған адамның қатарына қосылыңыз», - деп келтіреді агенттік израильдік әскерилердің сөзін.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша, Газа секторы мен оның маңындағы аудандарда 1 миллионға жуық адам тұрады.
Тамыз айында ХАМАС Египет, АҚШ және Қатар делдалдары ұсынысы бойынша атысты уақытша тоқтатуға келісті. Дегенмен, әсіресе Израиль исламшылардан кепілге алынғандардың барлығын босатып, қаруларын тастап, Газа секторындағы қауіпсіздікті бақылауды Израильге беруін талап етеді.
БҰҰ: Газада ресми түрде толық көлемде ашаршылық тіркелді
Тамыз айында FRC (Famine Review Committee — аштықты бағалау комитеті) сарапшылар тобы Газа провинциясының солтүстігінде ашаршылық тіркелгенін алғаш рет ресми түрде растады. Азық-түлік қауіпсіздігінің біріктірілген классификациясы (IPC) ашаршылық 5-деңгейде немесе апатты жағдайда болды деп хабарлады. FRC есебі 22 тамызда жарияланды.
Еске салайық, Таяу Шығыстағы жағдай 2023 жылдың 7 қазанында күрт ушығып кетті. ХАМАС қозғалысы Израильге жаппай зымырандық шабуыл жасап, оның аумағына басып кіріп, 1200-ге жуық адамның өмірін қиды. Сондай-ақ содырлар 250-ден астам адамды кепілге алып, Газа секторына алып кеткен. Кепілге алынғандардың бір бөлігі ауыстырылды немесе босатылды, кейбірі қайтыс болды.
Израиль жауап ретінде ХАМАС-қа соғыс жариялады. Құрлық операциясы мен Газа секторын бомбалау кезінде 62 мыңнан астам палестиналық қаза тауып, 157 мыңнан астамы жараланды, деп хабарлайды ХАМАС бақылауындағы Денсаулық сақтау министрлігі.
Айта кетейік, ЦАХАЛ Газадағы ең жоғары лауазымды «Ислам мемлекеті» жетекшісін жойды.