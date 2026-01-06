«ЦентрКредит» банкі клиенттің фотогалереясы мен денсаулық деректері не үшін сұралатынын түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Әлеуметтік желіде «ЦентрКредит» банкі өз клиенттерінің фотогалереясы мен денсаулық деректеріне қызығушылық танытқаны сынға ұшырады.
Атап айтқанда, галереяға, микрофонға, контактілерге қол жеткізу, сондай-ақ клиенттердің денсаулық жағдайы туралы, оның ішінде диспансерлерден алынатын мәліметтер жиналатыны айтылған. Бұдан бөлек, клиентті скорингтен өткізіп, бағалау мақсатында мобильді операторлар арқылы клиенттің цифрлық жүріс-тұрысы қаралатыны да жазылған. Мәселенің мән-жайын банктің өзі түсіндірді.
Қаржылық ұйымның айтуынша, банктің мобильді қосымшасы кейбір мүмкіндіктердің жұмыс істеуі үшін телефонның түрлі функцияларына қол жеткізуді сұрайды. Галереяға қол жеткізу профильге жеке фотосурет орнату, сондай-ақ несиеге немесе өзге қызметтерге өтініш беру кезінде үзінді көшірмелерді және басқа файлдарды жүктеу үшін қажет. Ал микрофонды пайдалану рұқсаты қосымша арқылы қолдау қызметіне тікелей қоңырау шалу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
— Телефон кітапшасындағы нөмірлер — аударым жасау кезінде ыңғайлылық үшін қолданылады, қаражат алушыны бірден телефон кітапшасынан таңдауға болады, нөмірді қолмен енгізудің қажеті жоқ. Сондай-ақ, геолокация — ең жақын бөлімшелер мен банкоматтарды картадан көрсетуге және маршрут құруға қажет. Бұл рұқсаттардың барлығы нақты функцияларға байланысты, сондықтан пайдаланушы өз қалауынша оларды бермеуге немесе тек шын мәнінде қажет болған кезде ғана қосуға құқылы, — деп жазылған банктің ресми жауабында.
Банк клиенттердің дербес деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес және тек банк пен ілеспе қызметтерді көрсету мақсатында жинайды және пайдаланады. Бұл мәліметтер клиентті сәйкестендіру, оның отбасылық және әлеуметтік мәртебесін растау, төлем қабілетін бағалау, банк және сақтандыру өнімдерін рәсімдеу үшін қажет.
Ал денсаулық жағдайы мен әлеуметтік мәртебеге қатысты деректер тек тиісті қызметтерді көрсетуге тікелей байланысты болғанда ғана, мысалы сақтандыру немесе жеңілдік бағдарламалары аясында сұратылады. Бұл ақпарат мемлекеттік органдарға, қорларға және банктің серіктестеріне тек заңнамада белгіленген шекте, шарттық міндеттемелерді орындау мен міндетті тексеру жүргізу мақсатында ғана берілуі мүмкін.
— Деректерді беруде банктің, медициналық және сақтандыру құпиясын сақтау талаптары қатаң сақталады. Банк деректерді бөгде мақсаттарда пайдаланбайды және оларды үшінші тұлғаларға заңсыз бермейді, олардың құпиялылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жеке деректерді өңдеу клиенттің келісімімен жүргізіледі, ал бұл келісімді белгіленген тәртіппен кері қайтарып алуға болады, — дейді «ЦентрКредит» банкі.
Кредиттік бюролар мен мемлекеттік дерекқорлардан алынатын мәліметтер клиенттің жеке басын тексеру, кредиттік тарихын және қаржылық мінез-құлқын талдау үшін пайдаланылады.
Ал ұялы байланыс операторларынан алынатын ақпарат скоринг мақсатында қолданылады. Телефон нөмірі пайдалану мерзімі, клиентке тіркелуінің тұрақтылығы және белсенділік деңгейі секілді техникалық көрсеткіштер бойынша бағаланады. Қоңыраулар мен хабарламалар мазмұнына талдау жасалмайды. Жиналған деректер клиенттік рейтингті қалыптастыру мен банк қызметтерін ұсыну, олардың шарттары бойынша шешім қабылдау үшін қолданылады.
Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов ақпараттық жүйелерді мемлекеттік Tier-III деңгейіндегі деректерді өңдеу орталығына көшіруді тапсырды.