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    Туа бітті жүрек ақауы неден пайда болады — дәрігер түсіндірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Астанада туа біткен жүрек ақауы бар балаларға арналған тегін кеңестер мен диагноздан кейінгі өмір туралы алғашқы Public Talk өтіп жатыр. Іс-шарада UMC Клиникалық академиялық педиатрия департаментінің директоры, штаттан тыс бас балалар кардиологы Татьяна Иванова-Разумова туа бітті жүрек ақауының себептері туралы айтты.

    Туа бітті жүрек ақауы неден пайда болады — дәрігер түсіндірді
    Фото: Назерке Сүйіндік/Kazinform

    Дәрігердің сөзінше, туа біткен жүрек ақауларының шамамен 50 пайызы генетикалық өзгерістермен байланысты. Алайда мұндай ақаулардың түрі өте көп болғандықтан, оны бір ғана геннің өзгеруімен түсіндіру мүмкін емес.

    — Кейбір тұқым қуалайтын аурулар бір геннің өзгеруінен пайда болады. Ал туа бітті жүрек ақауларында бірнеше гендегі өзгерістер қатар жүруі мүмкін. Сондықтан олардың нақты бір ғана себебін атау қиын, — деді Татьяна Иванова-Разумова.

    Оның сөзінше, жүктіліктің алғашқы апталарында ананың жұқпалы аурумен ауыруы да әсер етуі мүмкін.

    — Сәбидің жүрегі жүктіліктің 2-8 аптасында қалыптасады. Осы кезеңде анасы түрлі инфекциялармен ауырса, сол да әсер етуі мүмкін. Бірақ белгілі бір фактор жүрек ақауына тікелей себеп болады деп нақты айту мүмкін емес, — деді дәрігер.

    Сондай-ақ маман шамадан тыс күн сәулесінің әсері немесе қоршаған орта факторлары туралы да түрлі болжамдар бар екенін атап өтті.

    — Алайда олардың ешқайсысы туа бітті жүрек ақауының нақты себебі ретінде дәлелденген жоқ, — деді спикер.

    Айта кетейік, елімізде жыл сайын 4 мыңға жуық бала жүрек ақауымен дүниеге келетінін жазғанбыз.

    Дәрігер Бала Медицина Денсаулық
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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