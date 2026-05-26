Түлектердің 40 пайызы мамандық бойынша жұмыс істемейді – Саясат Нұрбек
АСТАНА. KAZINFORM – Мамандық бойынша жұмыс істеп жүрген түлектердің үлесі шамамен 60%-ды құрайды. Бұл туралы Үкіметте өткен брифингте Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлім етті.
Министрдің айтуынша, биыл 193 мыңнан астам түлек оқуын аяқтайды. Оларды жұмыспен қамту мақсатында кешенді жоспар іске асырылып жатыр. Жыл басынан бері 100-ден астам бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырылған.
– Жалпы біздің ақпаратымыз бойынша 40 пайызға жуық түлек алған мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Түрлі себептер бар. Жалпы қысқа жауап осы, – деді министр.
Сонымен қатар 2026–2027 оқу жылына жоғары білімді кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі өткен жылдар деңгейінде сақталады.