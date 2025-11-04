KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:54, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Түлкібастағы атыс: үш науқастың жағдайы тұрақты

    АСТАНА. KAZINFORM – Дәрігерлер Түлкібас ауданындағы атыста оқ тиген үш науқастың жағдайы туралы баяндап берді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі. 

    Түлкібастағы атыс: үш науқастың жағдайы тұрақты
    Фото: pixabay

    Денсаулық сақтау басқармасынан нақтылағандай, зардап шеккендердің жалпы жағдайы тұрақты, орташа ауыр деңгейде. 

    — Екі науқас палатада жатыр. Олар дәрігерлердің нұсқауы бойынша толық ем алып жатыр. Жағдайы жақсарып келеді, науқастардың жалпы жағдайы жақсарды, — деп атап өтті ведомстводан. 

    Зардап шеккен үшінші адам амбулаториялық емдеуге шығарылды.

    Еске сала кетсек, 2025 жылы 2 қараша түнгі уақытта Түлкібас ауданында атыс қаруын қолдану дерегі тіркелді. 

    Оқиға салдарынан бір адам қайтыс болып, үш адам медициналық мекемеге жеткізілді. 
    Іс-шаралар барысында аз уақыт ішінде күдіктілердің жеке басы анықталды. Олардың бірі ұсталып, қамауға алынды. Осы факті бойынша «Адам өлтіру» бабымен қылмыстық іс қозғалды.

    Тегтер:
    Түркістан Медицина Науқас Атыс Денсаулық Түркістан облысы
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар