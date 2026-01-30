KZ
    07:30, 30 Қаңтар 2026

    Тұман, жел, көктайғақ: Қазгидромет 30 қаңтардағы ауа райы болжамын жариялады

    АСТАНА.KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 30 қаңтарда елдің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасады.  

    Туман / Тұман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Синоптиктердің болжауынша, Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа-райы сақталады. Тек елдің батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Республика бойынша жел күшейіп, тұман, көктайғақ болжанады.

    Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, орталығында көктайғақ, тұман болады. Оңтүстік-шығыстан жел соғып, түнде облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с жетеді.

    Таңертең және күндіз Ақтөбе облысының оңтүстігін, шығысын, орталығын тұман басады. Аймақтың орталығында жаяу бұрқасын болып, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың орталығында екпіні 15-20 м/с.

    Атырау облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.

    Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, сондай-ақ Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман болады.

    Тұман Шығыс Қазақстан облысының солтүстігін, оңтүстігін және орталығын да басады.

    Абай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман болып, жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз Аягөз ауданында екпіні 15-18 м/с жетеді. 

    Жамбыл облысының таулы аудандарында қар, жаяу бұрқасын болжанған. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ болады. Солтүстік-шығыстан жел соғып, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 25 м/с болады.

    Айта кетейік, бүгін еліміздің 7 қаласында ауа сапасы төмендейді.

