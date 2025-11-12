Тұмау мен ЖРВИ көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 19%-ға төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл елімізде жедел респираторлық вирусты инфекциялар (ЖРВИ) мен тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай қалыпты деңгейде. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында мәлім етті.
- Жыл сайын елімізде 4 миллионға дейін ЖРВИ және 2 мыңға дейін тұмау тіркеледі. Бұл қалыпты құбылыс екенін атап өткім келеді. Министрлік тұмау мен ЖРВИ бойынша эпидемиологиялық жағдайды апта сайын бақылауда ұстайды. Қазіргі уақытта ел аумағындағы ахуал күзгі-қысқы кезеңге тән эпидемиологиялық процесс шеңберінде дамып келеді, – деді С. Бейсенова.
Оның айтуынша, биылғы жылдың қыркүйегінен бастап 1 278 745 ЖРВИ жағдайы тіркелген, бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 19%-ға төмен (2024-2025 эпидемиялық маусымында – 1 521 680 жағдай). 14 жасқа дейінгі балалар арасында 848 761 жағдай тіркеліп, бұл жалпы сырқаттану жағдайының 66,4%-ын құрап отыр.
Сонымен қатар биыл 30 қазан мен 5 қараша аралығында республика бойынша 150 605 ЖРВИ жағдайы тіркелді. Эпидемиялық маусымның басынан бері А (H3N2) типіндегі тұмаудың 304 зертханалық расталған жағдайы анықталды, оның ішінде 173 жағдай (57%) – 14 жасқа дейінгі балалар арасында.
- Биыл тұмау вирусының айналымы өткен маусыммен салыстырғанда ертерек басталды. Егер өткен жылы алғашқы жағдайлар қараша айында тіркелсе, биыл қазан айының басында анықтала бастады, – деді комитет төрағасы.
Еске салсақ, 23-29 қазан аралығында елімізде жіті респираторлық вирусты инфекциялардың 106 930 жағдайы тіркелген. Бұл 108 513 жағдай тіркелген өткен эпидемиологиялық маусымның ұқсас кезеңінің көрсеткішінен 1,5%-ға төмен екенін жазғанбыз.