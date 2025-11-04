ЖРВИ бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты — министрлік
АСТАНА. KAZINFORM – 23-29 қазан аралығында елімізде жіті респираторлық вирустық инфекциялардың 106 930 жағдайы тіркелген. Бұл 108 513 жағдай тіркелген өткен эпидемиологиялық маусымның ұқсас кезеңінің көрсеткішінен 1,5%-ға төмен. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Эпидемиологиялық маусымның басынан бастап ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен 29 қазанына дейін ЖРВИ-дің 1 128 140 жағдайы тіркелді, бұл да бір жыл бұрынғыдан төмен (1,2 есе).
Науқастардың 66%-ы 14 жасқа дейінгі балалар-750 319 жағдай.
Маусым басталғаннан бері А типті тұмаудың (H3N2) 45 жағдайы, оның 23-і балаларда зертханалық расталды. Сондай-ақ, тұмауға қарсы емес вирустарға 1456 зертханалық зерттеулер жүргізілді, 30% жағдайда оң нәтижелер алынды. Көбінесе риновирус (60%), паратұмау (14,4%) және бокавирус (10,5%) анықталады.
Еліміздің стационарларында 7 222 инфекциялық төсек орналастырылған, оның 39%-ы қазір жұмыс істейді. 2 793 пациент, оның ішінде ЖРВИ-мен 2 433 және пневмониямен 360-ы емдеуге жатқызылды.
— Инфекциялық бөлімшелердің шамадан тыс жүктелуі байқалмайды — барлық өңірлерде сырқаттанушылықтың одан әрі өсуі жағдайында төсектердің жеткілікті резерві бар, — деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі.
Тұмауға қарсы вакцинациялак шеңберінде халықтың осал топтары үшін вакцинаның 2,1 млн дозасы сатып алынды, бұл ДДҰ ұсынған кемінде 10% деңгейінде халықтың 11%-ын қамтуға мүмкіндік береді. 29 қазандағы жағдай бойынша 1 689 178 адам егілді, вакцинациялау жалғасады.
Әлемдегі эпидемиологиялық жағдай
ДДҰ дерегі бойынша, Еуропада тұмау вирустарының белсенділігі артып келеді — алты елде ауру деңгейі базалық деңгейден асып кетті, Испания мен Норвегияда індет тіркелді. Тұмаудың 129 жағдайының 98%-ы А типті вирусқа жатады.
АҚШ-та вирустардың белсенділігі төмен болып қалады, 38 аптада тұмаудың 27 жағдайы тіркелді. Азия елдерінде (Катар, Сингапур) А (H1N1)pdm09, A (H3N2) және В типті тұмау вирустарының жергілікті өршуі тіркелген.
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық ахуалға мониторинг жүргізуді жалғастыруда және азаматтарды тұмауға қарсы, әсіресе қауіп топтарының өкілдерін — балалар, қарттар мен созылмалы аурулары бар адамдарды уақтылы вакцинациялауға шақырады.
Айта кетейік, Астанада маусым басынан бері 27 мыңнан астам ЖРВИ жағдайы тіркелді.